Португалия играет вничью с Кореей после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Португалии играет вничью с Кореей после первого тайма матча ЧМ-2022 — 1:1.

Счет в матче открыли португальцы, когда уже на 5-й минуте отличился нападающий Рикрду Орта.

На 27-й минуте защитник корейской команды Ким Ен Гвон выравнял положение — 1:1.

Напомним, что сборная Португалии досрочно гарантировала себе место в плей-офф.