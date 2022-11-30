Рэшфорд посвятил гол в ворота Уэльса своему умершему от рака другу

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд посвятил гол в ворота Уэльса на чемпионате мира-2022 своему умершему другу.

«Пару дней назад я потерял одного из своих друзей. Он довольно долго боролся с раком. Я рад, что забил для него, он был большим болельщиком и моим хорошим другом. Он был тем, кто был важен в моей жизни», — цитирует BBC Рэшфорда.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места. В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Матч состоится 4 декабря.