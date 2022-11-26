26 ноября, 18:35
Сборная Польши со счетом 2:0 обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Российские болельщики в комментариях отреагировали на этот результат.
Arkadiy1976: «Поздравляю наших братьев ... Сербов и иранцев, а вы что подумали. А пшеки — ну так, отскочили от мощной сборной».
Дайте ходу пароходу: «Арабы были недурны, но подвела техническая оснащенность. Польша отсиделась в окопах».
Danik: «Польша по игре — это полное дно, но при этом они очень близки к плей-офф».
Ляля: «Польша то выигрывает, кто наколдовал?».
Maksim Tsvetkov: «Понимаю, что никому нет дела до ЧМ, но судья в матче Польша — Саудовская Аравия сделал все, чтобы помочь зеленым. Еще и 10 минут к тайму добавил».
Лауриэль: «Смотрю матч Польша — Саудовская Аравия, в принципе, конечно, болею за Польшу, но мне не нравится их игра. Грубо, злобно и безыдейно».
pvx-82: «Левандовски — самый мерзкий игрок чемпионата мира!».
igls54: «Исторический день — Лева догнал Кокорина».
Творидобро: «Отвращение от поляков после их слез, что не будут с Россией играть».
Barcelona Forever: «Похоже, завтра в Саудовской Аравии объявят рабочий день. Две смены подряд».
Сборная Польши набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы. Далее идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0).
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