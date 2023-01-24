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Сегодня, 21:04

Шахматист Грищук рассказал, за кого болел на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал о впечатлениях от чемпионата мира по футболу, состоявшегося в 2022 году в Катаре.

«Изначально у меня не было большого интереса смотреть турнир без России. Но, мне кажется, в итоге это получился самый интересный чемпионат мира. Я начал с 1994 года смотреть мировые первенства, и этот — с отрывом наиболее интересный. И в группах многое решалось в последние моменты, и в плей-офф была куча интереснейших матчей. Я не болел за кого-то конкретного. Скорее, против кого-то. Обычно я поддерживаю аутсайдеров — переживал за Марокко, очень болел за Хорватию против Бразилии, потом против Аргентины», — сказал Грищук «Газете.Ru».

Чемпионат мира в Катаре выиграла сборная Аргентины. «Альбиселеста» завоевала третий чемпионский титул, в финале обыграв французов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/24/19567357.shtml
Чемпионат мира по футболу
Александр Грищук
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