Рой Кин похвалил Месси за игру на ЧМ-2022

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что думает об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Мексикой (2:0). В этой футболист отметился голом и отдал результативную передачу.

«Он сделал то, что присуще всем великим игрокам: моменты, техника и блестящее завершение атак. Незаурядная игра. Два гола в двух матчах — таких футболистов нельзя списывать со счетов», — приводит слова Кина ITV.com.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.