Щенсны — третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны в конце первого тайма матча ЧМ-2022 против Аргентины отбил пенальти, который исполнял капитан аргентинцев Лионель Месси.

Щенсны — третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира.

Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002) и другом поляку Яну Томашевскому (1974).

На ЧМ-2022 Шченсны все еще не пропустил ни одного гола, он лучший среди всех вратарей на турнире по сэйвам (16) и предотвращенным голам (5.2 xGoT).