Сенегал обыгрывает Эквадор после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Сенегала обыгрывает команду Эквадора после первого тайма матча группового этапа ЧМ-2022.

Африканская команда выигрывает с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Исмаила Сарр, который реализовал пенальти в конце тайма.

Если матч закончится с таким счетом, то именно сборная Сенегала выйдет в плей-офф и сыграет в 1/8 финала ЧМ.