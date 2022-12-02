Сербия — Швейцария: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Швейцарии на матч третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сербия: В. Милинокович-Савич, Миленкович, Велькович, Павлович, Живкович, С. Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Тадич, Митрович, Влахович.

Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.

Начало встречи в 22.00 по московскому времени.