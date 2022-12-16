Главный арбитр финала ЧМ-2022 Марциняк: «Сделаем все, чтобы о судьях не было сказано ни слова»

Главный арбитр финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции Шимон Марциняк поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«Я ожидаю отличной игры. Аргентина и Франция — две великие команды с потрясающими именами, которые каждую секунду могут сделать что-то потрясающее. Мы уже судили обе команды, они нас знают. Это большая заслуга для нас, и мы постараемся этим воспользоваться. Мы сделаем все, чтобы после игры о судьях не было сказано ни слова», — приводит слова Марциняка Przeglad Sportowy.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.