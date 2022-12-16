Мартинес назвал Месси славным парнем

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о нападающем национальной команды Лионеле Месси.

«Он славный парень, реально славный. Он не эгоист. Ты понимаешь это, когда встречаешься с ним, и это так здорово. Его знают все в мире, поэтому, когда встречаешь его, хочется пожать ему руку», — приводит слова Мартинеса Daily Mail.

18 декабря сборная Аргентины встретится с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.