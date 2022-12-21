Шипулин — о финале ЧМ-2022: «Хотелось, чтобы Месси показал хороший результат и ушел на победной ноте»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал, что следил за финалом чемпионата мира-2022.

«Финал я смотрел, более того, потом еще пересматривал. Думаю, для многих это один из лучших финалов чемпионата мира. Напряжение было до последней капли, и команды были равны.

Болел за красивый футбол, у меня нет фаворитов. Я не большой болельщик, болел за красивые моменты. Наверное, больше хотелось, чтобы Месси в своих последних играх [на чемпионатах мира] показал хороший результат и ушел на победной ноте", — приводит ТАСС слова Шипулина.

Чемпионат мира-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).