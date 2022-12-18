Скалони стал третьим главным тренером в истории, выигравшим ЧМ и Кубок Америки

Сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финальном матче чемпионата мира в Катаре и в третий раз завоевала трофей.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони стал третьим главным тренером в истории, выигравшим ЧМ (2022) и Кубок Америки (2021), после Марио Загалло (ЧМ-1970 и Копа-1997) и Карлоса Альберто Перрейры (ЧМ-1994 и Копа-2004) — оба это делали с Бразилией.

Также 44-летний Скалони стал самым молодым тренером-победителем ЧМ с 1978 года, когда другой аргентинец Сесар Луис Менотти выиграл ЧМ-1978 в 39 лет.