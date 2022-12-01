Смородская отреагировала на назначение женщины-судьи на матч ЧМ-2022

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила назначение Стефани Фраппар главным арбитром матча ЧМ-2022 Германия — Коста-Рика.

Фраппар станет первой женщиной-судьей в истории чемпионатов мира.

«Считаю, назначение женщины-судьи на матч чемпионата мира положительным моментом. Это называется равноправие. Некоторые эксперты в России негативно отреагировали и начали отправлять женщину на кухню? Это говорит о том, что у нас в России есть отставание по этому вопросу от всех остальных. Это их мнение. Кто-то думает так, а кто-то — по-другому», — приводит Legalbet слова Смородской.

Матч Коста-Рика — Германия состоится сегодня, 1 октября и начнется в 22.00 (мск).