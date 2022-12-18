Тальяфико выйдет вместо Акуньи в стартовом составе Аргентины на финал ЧМ-2022

В стартовом составе сборной Аргентины на финал ЧМ-2022 в Францией произошли изменения.

Как сообщает TyC Sports, защитник Николас Тальяфико выйдет на поле вместо Маркоса Акуньи, который не сможет сыграть из-за физической проблемы.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).