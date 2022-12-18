Роднина: «Россия не играла в Катаре — нет расстройства и разочарований»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что будет следить за финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я буду смотреть финал чемпионата мира, также вчера следила за игрой Марокко — болела за них. Назвать себя поклонницей футбола не могу, но когда есть возможность глянуть на высший класс — хочется посмотреть это и быть в курсе событий.

Российский футбол — не высший класс, конечно. Но это главный вид спорта нашей страны, у нас любят эту игру, ЧМ в Катаре оказался смотрибельным у нас. Россия не играла в Катаре — у россиян нет и расстройства, и разочарований, просто смотрим хороший футбол", — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Российские футболисты не принимают участие в турнире. Весной УЕФА и ФИФА отстранили команды из России до следующего уведомления.