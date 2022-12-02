Тренер южнокорейского клуба «Кимхэ» Валерий Сарычев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выход Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре после победы над Португалией в 3-м туре группового этапа (2:1).

«Пока что праздника на улицах Южной Кореи нет, но он точно будет через пару часов. Южная Корея во второй раз вышла в плей-офф чемпионата мира, не считая домашнего мундиаля. Это достижение, которое будут все вспоминать. Корейцы бьются всегда до конца, никогда не сдаются. Это им и помогло в матче против Португалии. Южная Корея своим натиском заставила ошибиться соперника на своем угловом. Это был крутой матч», — сказал Сарычев «СЭ».

Корея набрала 4 очка и выходит в 1/8 финала турнира, по дополнительным показателям обходя сборную Уругвая.