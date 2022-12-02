Трент — о Рэшфорде: «Он такой футболист, против которого защитникам не хотелось бы играть»

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался об игре своего партнера по национальной команде нападающего Маркуса Рэшфорда на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Когда он выходит на поле, все понимают, что он собирается использовать свой темп, использовать свою скорость, чтобы забегать за спины защитников и открываться. Он техничный, умеет забивать голы и создавать моменты. Он такой футболист, против которого защитникам не хотелось бы играть, потому что всю игру им приходится беспокоиться о том, что соперники собираются делать, о том, что они пытаются забивать и создавать моменты», — цитирует Трента TalkSport.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии вышла из группы B с первого места и прошла в плей-офф турнира. В матче 1/8 финала англичане встретятся против Сенегала 4 декабря, начало — 22.00 мск.