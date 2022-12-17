Трезеге заявил, что Месси заслужил стать чемпионом мира

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Аргентины и Франции в рамках финала чемпионата мира в Катаре.

«Я повторяю это постоянно: в эмоциональном плане я считаю, что Лео заслуживает стать чемпионом, зная, что это будет его последний чемпионат мира. Он заставляет людей мечтать, но это не отменяет стремления Франции сохранить титул. Франция намерена стать чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений. Есть разница в возрасте, Лео находится в конце своей карьеры, Мбаппе только начал и установит всевозможные рекорды. Вместе в «ПСЖ» они представляют собой идеальное сочетание, но Аргентина играет за Месси, все проходит через него», — приводит слова Трезеге TyC Sports.

18 декабря национальная команда Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начло — в 18:00 по мск.