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24 ноября, 18:11

Уругвай и Корея повторили антирекорд чемпионатов мира — сборные нанесли только один удар в створ

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Уругвая со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Кореи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Во второй раз с 1966 года в матче чемпионата мира был нанесен лишь один удар в створ, первый был в 1986 году в матче Дания — Шотландия.

Уругвай ни разу не пропустил в последних пяти матчах на групповом этапе чемпионата мира, сухая серия длится 465 минут. Уэйн Руни был последним, кто забивал Уругваю в группе на ЧМ (в июне 2014 года).

В следующем туре уругвайцы 28 ноября сыграют с португальцами, сборная Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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