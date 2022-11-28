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Сегодня, 05:56

В сборной Бразилии появилось подозрение на вирусное заболевание

Сергей Разин
корреспондент
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В сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.

По сведениям источника, из-за симптомов гриппа частично тренировки пропустили нападающий Антони, полузащитник Лукас Пакета и вратарь Алиссон.

Сообщается, что игроки готовы сыграть в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 против Швейцарии. Также из-за травм во встрече не примут участия форвард Неймар и защитник Данило.

Матч Бразилия — Швейцария пройдет сегодня, 28 ноября, и начнется в 19.00 (мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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