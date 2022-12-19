В «Зените» рассказали о судьбе контракта Ловрена после ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» ситуацию с контрактом хорватского защитника Деяна Ловрена.

«Есть ли какие-то продвижения с контрактом Ловрена? Все после отпуска и сборов», — сказал Медведев «СЭ».

Ловрен в составе сборной Хорватии дошел до полуфинала ЧМ-2022. Команда на этой стадии проиграла Аргентине (0:3) и закончила выступление в турнире.

Соглашение 33-летнего хорвата с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.