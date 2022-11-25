Валенсия первым в истории ЧМ забил шесть голов подряд за страну из Южной Америки

Нападающий Эннер Валенсия забил шесть последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира, сообщает Squawka.

33-летний игрок отличился в матче группового раунда ЧМ-2022 против сборной Нидерландов (1:1). В первой игре турнира с Катаром (2:0) Валенсия оформил дубль.

На ЧМ-2014, в котором Эквадор принимал участие, Валенсия забил три гола. Турнир в 2018 году сборная страны пропустила.

Таким образом, Валенсия стал первым игроком в истории ЧМ, забившим шесть голов подряд на турнире за южноамериканскую страну.