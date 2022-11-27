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Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался об игре защитника национальной команды Вирджила ван Дейка на чемпионате мира-2022. Нидерланды сыграли вничью во втором матче группового тунира против сборной Эквадора (1:1)
«Он просто ждал и смотрел, как Валенсия забивает. На что он смотрит? Он должен проявить инициативу, и он не берет на себя роль лидера. Он только говорит и мало делает. Ван Дейк должен взять на себя больше ответственности, потому что страдают все остальные игроки. Он должен быть лидером на поле. Он слишком медлителен и пасует только Натану Аке или Юрриену Тимберу. Он должен взять на себя гораздо больше ответственности. Я часто критикую ван Дейка, хотя он очень хороший игрок. Пусть он отпасует вперед хотя бы один раз», — заявил бывший форвард в эфире телеканала NOS.
Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов играет в группе А против Сенегала, Эквадора и Катара. По итогам двух туров Нидерланды занимают первое место набрав 4 очка за два матча. Следующая встреча команды пройдет против хозяев мирового первенства — сборной Катара 29 ноября, начало — 18.00 мск.
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