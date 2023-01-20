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Сегодня, 16:19

Защитник «Динамо» Даса заявил, что счастлив победе Месси на ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» рассказал, как смотрел финал чемпионата мира 2022 в Катаре.

— До чемпионата мира вы говорили, что будете болеть за Месси. Сейчас вы счастливы?

— Конечно! Правда, прошло уже много времени с турнира. Но это здорово. Месси добился всего.

— Как вы смотрели финал? 3:3 и серия пенальти, такой неожиданный результат.

— Невероятная игра. Все, даже те, кто не смотрит футбол, смогли насладиться этим замечательным матчем.

— Многие считают, что это одна из лучших игр в истории футбола. Согласны?

— Абсолютно точно одна из лучших. Было много хороших, но это — одна из топовых

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Лионель Месси
Эли Даса
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Динамо (Москва)
0
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