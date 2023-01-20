Защитник «Динамо» Даса заявил, что счастлив победе Месси на ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» рассказал, как смотрел финал чемпионата мира 2022 в Катаре.

— До чемпионата мира вы говорили, что будете болеть за Месси. Сейчас вы счастливы?

— Конечно! Правда, прошло уже много времени с турнира. Но это здорово. Месси добился всего.

— Как вы смотрели финал? 3:3 и серия пенальти, такой неожиданный результат.

— Невероятная игра. Все, даже те, кто не смотрит футбол, смогли насладиться этим замечательным матчем.

— Многие считают, что это одна из лучших игр в истории футбола. Согласны?

— Абсолютно точно одна из лучших. Было много хороших, но это — одна из топовых