Защитник «Динамо» Даса заявил, что счастлив победе Месси на ЧМ-2022

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Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» рассказал, как смотрел финал чемпионата мира 2022 в Катаре.
— До чемпионата мира вы говорили, что будете болеть за Месси. Сейчас вы счастливы?
— Конечно! Правда, прошло уже много времени с турнира. Но это здорово. Месси добился всего.
— Как вы смотрели финал? 3:3 и серия пенальти, такой неожиданный результат.
— Невероятная игра. Все, даже те, кто не смотрит футбол, смогли насладиться этим замечательным матчем.
— Многие считают, что это одна из лучших игр в истории футбола. Согласны?
— Абсолютно точно одна из лучших. Было много хороших, но это — одна из топовых
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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