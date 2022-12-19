Защитник «Ак Барса»: «На ЧМ болел за Аргентину, за Месси. Вчера сидел, переживал»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель рассказал о своих эмоциях от прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре.

— Какие эмоции от чемпионата мира по футболу?

— Самые положительные. Получил удовольствие от футбола. Понравились несколько сборных, но болел за Аргентину, за Месси. Вчера сидел, переживал. Хороший футбол.

— Сегодня обыграли «Куньлунь». Какие впечатления от матча?

— Хорошо поработали в паузе: физически и эмоционально набрали сил. Правильно действовали сегодня в большинстве эпизодов. В начале первого периода был акцент на обороне. Не пропустили, забили свои моменты. В общем-то, старались так же действовать на протяжении всей игры.

— Насколько обидно упускать «сухарь» на последней минуте?

— В конечном итоге главное — победа. Всей команде хочется помочь вратарю сыграть на ноль. Но казнить себя за это не стоит, двигаемся дальше. Не сегодня, так в другой раз, — цитирует Хенкеля «РБ Спорт».