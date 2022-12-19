Маркиньос — о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022: «Этот шрам навсегда останется со мной»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос поделился эмоциями после выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«ЧМ-2022 подошел к концу, прошло некоторое время с одного из самых печальных дней в моей жизни. У меня до сих пор не хватает слов, чтобы описать чувство печали, стыда и сомнений в тот момент... Семья, друзья и время помогли мне оправиться, но этот шрам навсегда останется со мной. Команде я хотел бы сказать, как я горжусь тем, что был частью всего, что мы пережили. К сожалению, мы не добились результата, о котором мечтали. Но пришло время двигаться дальше, жизнь продолжается. Вперед с новыми целями и задачами, сегодня я чувствую себя готовым для этого!» — написал Маркиньос в социальной сети.

Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4).