Защитник сборной Бразилии Теллес получил травму в матче ЧМ-2022 с Камеруном

Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес получил травму в матче группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном.

В начале второго тайма в борьбе за верховый мяч он столкнулся с соперником и неудачно упал на газон. Теллес смог сам покинуть поле, но был вынужден попросить замену.

Напомним, что в сборной Бразилии ранее получили травму еще два защитника — Алекса Сандро и Данило.

Также из-за травмы на поле не может выходить лидер бразильской сборной Неймар.

Напомним, что команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.