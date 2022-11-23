Защиту титула чемпиона мира с разгрома еще никто не начинал

23 ноября, 00:13
Сборная Франции крупно обыграла Австралию (4:1) в первом матче чемпионата мира-2022 и стала первым в истории действующим чемпионом мира, которому удалось начать защиту титула с разгрома.
В предыдущие годы обладатели трофея одержали на старте девять побед при четырех ничьих и шести неудачах. Правда, после 1970 года успеха добиться получалось только у Германии-1994, Бразилии-1998 и Бразилии-2006.
Первые матчи действующих чемпионов мира
|
Год
|
Страна
|
Чемпион
|
Матч
|
1938
|
Франция
|
Италия
|
Норвегия — 2:1 (д.в.)
|
1950
|
Бразилия
|
Италия
|
Швеция — 2:3
|
1954
|
Швейцария
|
Уругвай
|
Чехословакия — 2:0
|
1958
|
Швеция
|
ФРГ
|
Аргентина — 3:1
|
1962
|
Чили
|
Бразилия
|
Мексика — 2:0
|
1966
|
Англия
|
Бразилия
|
Болгария — 2:0
|
1970
|
Мексика
|
Англия
|
Румыния — 1:0
|
1974
|
ФРГ
|
Бразилия
|
Югославия — 0:0
|
1978
|
Аргентина
|
ФРГ
|
Польша — 0:0
|
1982
|
Испания
|
Аргентина
|
Аргентина — 0:1
|
1986
|
Мексика
|
Италия
|
Болгария — 1:1
|
1990
|
Италия
|
Аргентина
|
Камерун — 0:1
|
1994
|
США
|
Германия
|
Боливия — 1:0
|
1998
|
Франция
|
Бразилия
|
Шотландия — 2:1
|
2002
|
Корея/Япония
|
Франция
|
Сенегал — 0:1
|
2006
|
Германия
|
Бразилия
|
Хорватия — 1:0
|
2010
|
ЮАР
|
Италия
|
Парагвай — 1:1
|
2014
|
Бразилия
|
Испания
|
Голландия — 1:5
|
2018
|
Россия
|
Германия
|
Мексика — 0:1
|
2022
|
Катар
|
Франция
|
Австралия — 4:1
Итого: +10 = 4 — 6, мячи 25-18.
В 1934 году сборная Уругвая не приехала на чемпионат мира в Италию.
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