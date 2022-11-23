ЧМ-2022, турнирная таблица группы D: Франция лидирует

23 ноября, 00:12
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе D.
Дания и Тунис сыграли вничью, Франция разгромила Австралию.
|
Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
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О
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1. Франция
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1
|
1
|
0
|
0
|
4-1
|
3
|
2. Тунис
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
3. Дания
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
4. Австралия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-4
|
0
Следующие матчи: 26 ноября Тунис — Австралия (13.00), Франция — Дания (19.00), 30 ноября Тунис — Франция (18.00), Австралия — Дания (18.00).
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