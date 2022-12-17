Зеедорф заявил, что футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть ЧМ

Бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф прокомментировал предстоящий финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть то, что он заслуживает. Но я считаю, что аргентинцам придется потерпеть поражение, потому что Франция защитит свой титул. Это огромное достижение. На этом турнире французы играют даже лучше, чем на ЧМ-2018», — приводит слова Зеедорфа RMC Sport.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на стадионе «Лусаил» в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.