«Зенит» поздравил бывшего полузащитника команды Паредеса с победой на ЧМ-2022

«Зенит» поздравил бывшего полузащитника команды Леандро Паредеса с победой на ЧМ-2022.

Сегодня, 18 декабря Паредес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

Клуб из Санкт-Петербурга выложил фотографию футболистов сборной Аргентины с церемонии награждения.

«Экс-футболист сине-бело-голубых Леандро Паредес — чемпион мира! Поздравляем», — говорится в описании к посту.

Паредес выступал за «Зенит» с июля 2017 года по январь 2019 года, после чего перешел в «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он играет за «Ювентус» на правах аренды из парижского клуба.