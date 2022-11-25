Феликс — второй после Роналду самый молодой автор дебютного гола за Португалию на ЧМ

Сборная Португалии обыграла Гану в матче группового турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 3:2.

Один из голов за европейскую сборную в этой встрече забил Жоау Феликс. Таким образом, в возрасте 23 лет и 14 дней нападающий стал вторым самым молодым автором гола Португалии на чемпионатах мира.

Самым молодым игроком, кто забил в дебютном матче на ЧМ за Португалию является Криштиану Роналду. Форвард отличился в ворота сборной Ирана на ЧМ-2006 в возрасте 21 года и 132 дней.

Третий результат в истории сборной показал Рафаэл Леау (23 года и 167 дней), который тоже отличился в матче против Ганы.