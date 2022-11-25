Сегодня, 06:50
Сборная Португалии обыграла Гану в матче группового турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 3:2.
Один из голов за европейскую сборную в этой встрече забил Жоау Феликс. Таким образом, в возрасте 23 лет и 14 дней нападающий стал вторым самым молодым автором гола Португалии на чемпионатах мира.
Самым молодым игроком, кто забил в дебютном матче на ЧМ за Португалию является Криштиану Роналду. Форвард отличился в ворота сборной Ирана на ЧМ-2006 в возрасте 21 года и 132 дней.
Третий результат в истории сборной показал Рафаэл Леау (23 года и 167 дней), который тоже отличился в матче против Ганы.
svi_57
Да, согласен, много обрезов у него было.
25.11.2022
Пострадамус
Кстати,в первом тайме Феликс много ошибался и только во втором разыгрался вовсю.
25.11.2022
Пострадамус
Им виднее. Они же эксперты.
25.11.2022
svi_57
Феликс -хороший нападающий, а "вундеркинд" - Пиняев!! По крайней мере по мнению "экспертов" СЭ!
25.11.2022