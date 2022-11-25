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Сегодня, 06:50

Феликс — второй после Роналду самый молодой автор дебютного гола за Португалию на ЧМ

Руслан Минаев
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Сборная Португалии обыграла Гану в матче группового турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 3:2.

Один из голов за европейскую сборную в этой встрече забил Жоау Феликс. Таким образом, в возрасте 23 лет и 14 дней нападающий стал вторым самым молодым автором гола Португалии на чемпионатах мира.

Самым молодым игроком, кто забил в дебютном матче на ЧМ за Португалию является Криштиану Роналду. Форвард отличился в ворота сборной Ирана на ЧМ-2006 в возрасте 21 года и 132 дней.

Третий результат в истории сборной показал Рафаэл Леау (23 года и 167 дней), который тоже отличился в матче против Ганы.

Жоау Феликс
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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  • svi_57

    Да, согласен, много обрезов у него было.

    25.11.2022

  • Пострадамус

    Кстати,в первом тайме Феликс много ошибался и только во втором разыгрался вовсю.

    25.11.2022

  • Пострадамус

    Им виднее. Они же эксперты.

    25.11.2022

  • svi_57

    Феликс -хороший нападающий, а "вундеркинд" - Пиняев!! По крайней мере по мнению "экспертов" СЭ!

    25.11.2022

    • Португалия — Гана — четвертый матч в истории ЧМ, когда команды забили 5 голов во втором тайме после безголевой первой половины

    Бразилия не проигрывает в первом матче ЧМ в 19-й раз подряд