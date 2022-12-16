Журналист 24Sata Габелич считает, что у Хорватии больше шансов победить в матче за третье место на ЧМ

Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич рассказал, что думает о предстоящем матче за третье место между Хорватией и Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.

«Кто выиграет? Конечно же, хорваты. Мы лучше марокканцев и смотримся намного более опытной командой. Тем более этот чемпионат мира может стать последним для наших легенд Модрича, Перишича и Ловрена. Они не могут себе позволить уйти ни с чем», — цитирует Габелича Sport24.

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.