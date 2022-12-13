Журналист El Chiringuito назвал предательством то, что Сантуш оставил Роналду на скамейке запасных

Журналист El Chiringuito Эду Агирре раскритиковал главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Агирре остался недоволен тем, что Криштиану Роналду начал матч против Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022 на скамейке запасных.

«На мой взгляд, это самое большое предательство в истории Португалии. Это удар в спину Криштиану, который не понимал решение тренера.

Если бы не Криштиану, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Он [Роналду] знал, что это его последний чемпионат мира, и после всего, что он отдал национальной команде, будучи лучшим в истории футбола… Сантуш знает, что не прав – он предал Криштиану», – заявил Агирре.

37-летний португалец после поражения сборной в матче 1/4 финала с Марокко (0:1) покидал поле в слезах.

Для Роналду матч стал 196-м за сборную, что позволило ему повторить мировой рекорд, которым до сегодняшнего дня единолично владел кувейтец Бадер Аль-Мутава.