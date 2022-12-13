Фигу заявил, что нельзя выиграть чемпионат мира с Роналду на скамейке запасных

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал решение главного тренера команды Фернанду Сантуша не включать Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 с национальной командой Марокко.

«Вы не можете выиграть чемпионат мира с Криштиану на скамейке запасных. Оставить Роналду в запасе было ошибкой. За это поражение несет ответственность Фернанду Сантуш», — приводит слова Фигу As.

Сборная Португалии не смогла обыграть национальную команду Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира.

14 декабря сборная Марокко встретится в полуфинале с Францией. Начало — в 22.00 (мск).