Аргентине достался подарок в 1/8 ЧМ. Месси избежит ошибок матча с Саудовской Аравией?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Аргентина — Австралия 3 декабря 2022 года

Сборная Аргентины не без нервов пробилась в плей-офф чемпионата мира и получила, вероятно, самого простого соперника на этой стадии — команду Австралии. Однако у «Альбиселесты» уже есть неприятный опыт игры с командой, у которой на бумаге не было никаких шансов на победу.

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Когда состоится и где смотреть матч Аргентина — Австралия

Встреча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Австралии пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 21.45 мск.

Аргентина — Австралия: прогноз и ставка на матч ЧМ 3 декабря 2022 года

Сборная Аргентины прибавляет от матча к матчу и, кажется, к плей-офф подходит в мощнейшей форме. Первый матч против Саудовской Аравии Месси и Ко проиграли (1:2), Мексику одолели благодаря индивидуальным действиям Лео (2:0), а с Польшей были восхитительны — отлично комбинировали и заслуженно расправились с соперником (2:0).

Теперь в 1/8 «Альбиселесте» ждет сенсационная Австралия, которая всего во второй раз в истории вышла в плей-офф мундиаля. А если быть точнее — вползла туда. «Соккеруз» в первой встрече турнира получили четыре мяча от Франции и выглядели очень бледно на фоне действующих чемпионов мира. Команда Грэма Арнольда играла исключительно от обороны и, что удивительно, не изменила тактике даже во встрече с Тунисом.

За весь матч против африканцев австралийцы нанесли в створ ворот всего два удара, но один из них оказался результативным и победным — Митчелл Дьюк принес сборной важнейшие три очка. А дальше были мучения против Дании. Скандинавы держали мяч 69% времени и 14 раз атаковали ворота соперника, но оказались бессильны. А Мэттью Леки подарил стране сказку — если бы не его гол, матч завершился бы вничью, что устроило бы победивший французов Тунис.

Австралия вышла в плей-офф вопреки, воспользовавшись проблемами конкурентов (никто не ожидал такого бессилия от датчан) и вооружившись удачей. Но в 1/8 даже фортуна будет бессильна — слишком уж равный уровень у команд.

Милош Дегенек. Фото Global Look Press

Букмекерская компания БЕТСИТИ уверена в успехе Аргентины. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 82% вероятности исхода. На успех Австралии предложена котировка — 16.0 (5%), на ничью — 7.30 (13%).

Выйти в четвертьфинал Аргентине помешает только недооценка соперника, но «Альбиселеста» уже прошла эту историю с саудовцами. Тогда у команды была возможность ошибиться, а теперь ее не будет — нужно от и до играть на максимуме сил и концентрации. У команды Скалони все эти пункты в важные моменты, безусловно, на высшем уровне.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ТБ 2.5 за 1.86.

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