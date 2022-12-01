«Самый нелепый футболист, что я когда-либо видел». Мир в шоке от похоронивших Бельгию на ЧМ промахов Лукаку

Лучший бомбардир в истории сборной подвел в самый ответственный момент.

Что произошло

Вылетевшая уже на групповой стадии сборная Бельгии, пожалуй, пока что главное разочарование чемпионата мира. Золотое поколение, которому прочили величие, за десятилетие так и не выиграло ничего серьезного, пиком этой генерации стала бронза на ЧМ в России. Вряд ли Бельгия с этими лидерами уже будет претендовать на что-то серьезное, капитан Кевин де Брейне и вовсе еще до турнира сказал, что шансов на победу никаких — слишком старый состав.

Закончилась весьма бесславная эра матчем с Хорватией, в котором бельгийцам нужно было побеждать, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. «Красные дьяволы» играли все так же академично и медленно, как в предыдущих двух матчах, может, чуть нарастили обороты. По-настоящему бельгийцы включились лишь в последние 10-15 минут, начав создавать регулярные моменты у ворот Доминика Ливаковича. Но вот незадача — вышедший после перерыва Ромелу Лукаку, лучший бомбардир в истории этой сборной, кошмарнейшим образом запорол несколько голевых моментов.

Первый убойный момент Биг Ром получил на исходе часа игры. Мяч отскочил к форварду на почти пустые ворота — нужно было просто ударить мимо вратаря с защитником и попасть в створ. Лукаку удалось только первое — мяч после его удара со звоном влетел в штангу и пролетел вдоль ворот.

Момент номер два — за 5 минут до конца основного времени Лукаку не смог подстроиться под прострел Менье и переправить мяч в сетку. После касания ноги нападающего мяч проскакал рядом со штангой.

Ну и третий момент, в котором Лукаку был просто обязан решать. После подачи Торгана Азара Ливакович и Ловрен пролетели мимо мяча, Ромелу принял его на грудь, но отпустил слишком далеко. А ведь до пустых ворот была всего пара метров!

И это не считая промаха после удара головой почти с линии вратарской. Тут Ромелу от тотального позора спасло то, что мяч при подаче де Брейне успел покинуть пределы поля.

Один забитый гол отправил бы Бельгию в плей-офф, но лучший бомбардир в истории страны не справился и подвел. За 16 минут Лукаку получил три момента на сумму 0,89 xG (у всей Хорватии за матч 0,81), просто обязан был забивать хотя бы один, но не сумел.

Тут нужно отметить еще одну деталь — Лукаку получил повреждение незадолго до старта ЧМ и пропустил две первые игры турнира. В сборную даже пригласили знакомого Ромелу индийского тренера по йоге, чтобы тот помог с восстановлением и подготовкой. Нападающий «Интера» сумел дебютировать на ЧМ лишь во втором тайме третьего тура и, судя по всему, сейчас попросту не в форме. Но на чемпионатах мира судьбу решают именно такие моменты, и не важно, в каком состоянии ты к этому моменту подошел.

Как отреагировали на промахи Лукаку в мире

Goal.com: «Необъяснимые промахи»

Сайт Goal.com приложил все промахи Лукаку и назвал их необъяснимыми. «Ромелу подвел сборную Бельгии, когда ей так нужен был гол», — говорится в тексте. Больше всего поразил момент после навеса Торгана Азара на 90-й минуте, когда Лукаку почему-то решил то ли принять мяч на грудь, то ли таким образом пробить по воротам.

Football Italia: «Лукаку — настоящий кошмар для Бельгии»

Итальянский сайт насчитал и вовсе пять моментов у Ромелу. После матча Лукаку, понимая свою вину, не смог сдержать слез. Утешал его Тьерри Анри. «Это провал для Бельгии, которая на прошлом ЧМ заняла третье место. Лукаку — настоящий кошмар для Бельгии», — написала автор Сюзи Кампанале.

Yahoo! News: «Лукаку ужасен, как и все золотое поколение Бельгии»

Журналист Алекс Паттл решил не скидывать всю вину на одного Ромелу: «Лукаку ужасен, как и все золотое поколение Бельгии, которое уже ржавеет. Команда не впечатлила, а решающим моментом стало поражение от Марокко».

La Gazzetta dello Sport: «Вылет Бельгии — полностью вина Лукаку»

Корреспондент итальянского La Gazzetta dello Sport Давиде Стоппини решил не церемониться и раскритиковал форварда, который еще недавно был одним из лучших в мире. «Вылет Бельгии — полностью вина Лукаку. Команда создала за второй тайм столько моментов, сколько у нее не было за все предыдущие игры на этом турнире! Но в итоге все их запорол Лукаку. Бельгия — самое большое разочарование на ЧМ-2022», — считает Давиде Стоппини.

Соцсети

Блоггер DjMaRiiO опубликовал в соцсетях фото с интернет-героем, который копирует Лукаку и называет себя Lakaka. «Это Лукаку сегодня», — написал блогер.

«Лукаку ведет себя как жертва, хотя в прошлом году перед чемпионатом Европы говорил, что заслуживает быть в одном ряду с Бензема, Кейном и Левандовски. В этом году слова Лукаку звучат еще смешнее. Как он запорол пять ударов, четыре из которых могли стать голевыми, за 45 минут? Самый нелепый футболист, что я когда-либо видел», — заявил UtdEllis.

«Лукаку чтит память Тимо Вернера, который пропускает этот чемпионат мира. Респект!» — написал аккаунт TrollFootball с 2,4 млн подписчиков.

«Это лицо Лукаку каждый раз, когда он упускает отличный шанс забить».