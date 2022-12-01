Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:40

«Самый нелепый футболист, что я когда-либо видел». Мир в шоке от похоронивших Бельгию на ЧМ промахов Лукаку

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Лучший бомбардир в истории сборной подвел в самый ответственный момент.
Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
0:0
Бельгия

Что произошло

Вылетевшая уже на групповой стадии сборная Бельгии, пожалуй, пока что главное разочарование чемпионата мира. Золотое поколение, которому прочили величие, за десятилетие так и не выиграло ничего серьезного, пиком этой генерации стала бронза на ЧМ в России. Вряд ли Бельгия с этими лидерами уже будет претендовать на что-то серьезное, капитан Кевин де Брейне и вовсе еще до турнира сказал, что шансов на победу никаких — слишком старый состав.

1&nbsp;декабря. Хорватия&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 0:0. Время Бельгии ушло. Хорватия вышибла ее с чемпионата мира, оставив золотое поколение ни с чем

Закончилась весьма бесславная эра матчем с Хорватией, в котором бельгийцам нужно было побеждать, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. «Красные дьяволы» играли все так же академично и медленно, как в предыдущих двух матчах, может, чуть нарастили обороты. По-настоящему бельгийцы включились лишь в последние 10-15 минут, начав создавать регулярные моменты у ворот Доминика Ливаковича. Но вот незадача — вышедший после перерыва Ромелу Лукаку, лучший бомбардир в истории этой сборной, кошмарнейшим образом запорол несколько голевых моментов.

Первый убойный момент Биг Ром получил на исходе часа игры. Мяч отскочил к форварду на почти пустые ворота — нужно было просто ударить мимо вратаря с защитником и попасть в створ. Лукаку удалось только первое — мяч после его удара со звоном влетел в штангу и пролетел вдоль ворот.

1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Голевой момент у Лукаку. Фото Скриншот трансляции

Момент номер два — за 5 минут до конца основного времени Лукаку не смог подстроиться под прострел Менье и переправить мяч в сетку. После касания ноги нападающего мяч проскакал рядом со штангой.

1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Голевой момент у Лукаку. Фото Скриншот трансляции

Ну и третий момент, в котором Лукаку был просто обязан решать. После подачи Торгана Азара Ливакович и Ловрен пролетели мимо мяча, Ромелу принял его на грудь, но отпустил слишком далеко. А ведь до пустых ворот была всего пара метров!

1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Голевой момент у Лукаку. Фото Скриншот трансляции

И это не считая промаха после удара головой почти с линии вратарской. Тут Ромелу от тотального позора спасло то, что мяч при подаче де Брейне успел покинуть пределы поля.

1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Голевой момент у Лукаку. Фото Скриншот трансляции

Один забитый гол отправил бы Бельгию в плей-офф, но лучший бомбардир в истории страны не справился и подвел. За 16 минут Лукаку получил три момента на сумму 0,89 xG (у всей Хорватии за матч 0,81), просто обязан был забивать хотя бы один, но не сумел.

Тут нужно отметить еще одну деталь — Лукаку получил повреждение незадолго до старта ЧМ и пропустил две первые игры турнира. В сборную даже пригласили знакомого Ромелу индийского тренера по йоге, чтобы тот помог с восстановлением и подготовкой. Нападающий «Интера» сумел дебютировать на ЧМ лишь во втором тайме третьего тура и, судя по всему, сейчас попросту не в форме. Но на чемпионатах мира судьбу решают именно такие моменты, и не важно, в каком состоянии ты к этому моменту подошел.

Как отреагировали на промахи Лукаку в мире

Goal.com: «Необъяснимые промахи»

Сайт Goal.com приложил все промахи Лукаку и назвал их необъяснимыми. «Ромелу подвел сборную Бельгии, когда ей так нужен был гол», — говорится в тексте. Больше всего поразил момент после навеса Торгана Азара на 90-й минуте, когда Лукаку почему-то решил то ли принять мяч на грудь, то ли таким образом пробить по воротам.

Football Italia: «Лукаку — настоящий кошмар для Бельгии»

Итальянский сайт насчитал и вовсе пять моментов у Ромелу. После матча Лукаку, понимая свою вину, не смог сдержать слез. Утешал его Тьерри Анри. «Это провал для Бельгии, которая на прошлом ЧМ заняла третье место. Лукаку — настоящий кошмар для Бельгии», — написала автор Сюзи Кампанале.

Yahoo! News: «Лукаку ужасен, как и все золотое поколение Бельгии»

Журналист Алекс Паттл решил не скидывать всю вину на одного Ромелу: «Лукаку ужасен, как и все золотое поколение Бельгии, которое уже ржавеет. Команда не впечатлила, а решающим моментом стало поражение от Марокко».

La Gazzetta dello Sport: «Вылет Бельгии — полностью вина Лукаку»

Корреспондент итальянского La Gazzetta dello Sport Давиде Стоппини решил не церемониться и раскритиковал форварда, который еще недавно был одним из лучших в мире. «Вылет Бельгии — полностью вина Лукаку. Команда создала за второй тайм столько моментов, сколько у нее не было за все предыдущие игры на этом турнире! Но в итоге все их запорол Лукаку. Бельгия — самое большое разочарование на ЧМ-2022», — считает Давиде Стоппини.

1&nbsp;декабря. Канада&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Марокко. Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!

Соцсети

Блоггер DjMaRiiO опубликовал в соцсетях фото с интернет-героем, который копирует Лукаку и называет себя Lakaka. «Это Лукаку сегодня», — написал блогер.

Реакция соцсетей на промахи Лукаку. Фото Соцсети

«Лукаку ведет себя как жертва, хотя в прошлом году перед чемпионатом Европы говорил, что заслуживает быть в одном ряду с Бензема, Кейном и Левандовски. В этом году слова Лукаку звучат еще смешнее. Как он запорол пять ударов, четыре из которых могли стать голевыми, за 45 минут? Самый нелепый футболист, что я когда-либо видел», — заявил UtdEllis.

«Лукаку чтит память Тимо Вернера, который пропускает этот чемпионат мира. Респект!» — написал аккаунт TrollFootball с 2,4 млн подписчиков.

«Это лицо Лукаку каждый раз, когда он упускает отличный шанс забить».

Реакция соцсетей на промахи Лукаку. Фото Соцсети
Ромелу Лукаку
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
10
30
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
1E
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
2E
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 22.0 X 8.20 П2 1.15
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 61.0 X 17.0 П2 1.04
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.20 П2 1.80
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.50 П2 2.75
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ 2022: Япония — Испания — 0:1, Коста-Рика — Германия — 0:1. Онлайн-трансляция 1 декабря
Германия обыгрывает Коста-Рику после первого тайма матча ЧМ-2022
Фабрегас назвал Мбаппе одним из лучших игроков в мире
Женщины впервые судят игру мужского чемпионата мира по футболу
Япония — Испания: Мората открыл счет в матче
Коста-Рика — Германия: Гнабри открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!

Аргентине достался подарок в 1/8 ЧМ. Месси избежит ошибок матча с Саудовской Аравией?