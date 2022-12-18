Супергол Ди Марии: он пропустил финал ЧМ-2014 из-за травмы, а сейчас не смог сдержать слез

Удвоил счет в пользу аргентинцев в финале ЧМ-2022.

В стартовом составе сборной Аргентины на матч с французами оказались оба серебряных призера ЧМ-2014, попавших в заявку на катарский турнир. И если выход Лионеля Месси был очевиден, то Анхель Ди Мария появился в основе впервые в плей-офф. При этом тренерский штаб неожиданно отправил полузащитника «Ювентуса» на левый фланг, а не на правый, где он играл на групповом этапе.

Этот ход сработал уже в первом тайме. На 21-й минуте Ди Мария заработал пенальти, который уверенно реализовал Месси и стал единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата мира, а на 36-й минуте счет удвоил сам Анхель.

Комбинация аргентинцев получилась великолепной. Французы потеряли мяч на фланге, после чего Молина и Макаллистер запустили результативную атаку. Ключевую роль в ней сыграл Месси: он изящным движением отдал передачу Альваресу, форвард «Манчестер Сити» вывел на оперативный простор Макаллистера, а тот ассистировал Ди Марии.

После забитого мяча 34-летний хавбек не смог сдержать слез. Ди Мария пропустил решающую игру ЧМ-2014 из-за травмы, полученной в четвертьфинале с Бельгией, поэтому для него это первый финал чемпионата мира в карьере.

При этом Ди Мария уже собрал выдающуюся коллекцию: на его счету есть гол в финале чемпионата мира, Олимпийских игр, Кубка Америки, а также в Финалиссиме.