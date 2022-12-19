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Сегодня, 14:30

«Месси обратил в футбол даже тех, кто его презирает». Мировые СМИ — о победе Аргентины на ЧМ

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен
«СЭ» фиксирует всемирное восхищение Лео и его командой.

«Этот трофей у Месси жаждали увидеть многие болельщики, а не только аргентинцы»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер называет финал Аргентины и Франции лучшим на все времена.

«Аргентина должна была выиграть этот финал трижды, но Франция отказывалась признать, что судьба Месси — заполучить культовый золотой трофей, что это было каким-то образом предопределено. Этот финал, несомненно, войдет в историю как лучший на все времена. Самый пульсирующий, один из величайших матчей в истории из-за того, как Килиан Мбаппе вернул в игру Францию ближе к концу основного времени.

Третий победный чемпионат мира в Аргентине войдет в историю как чемпионат мира Месси, так же как второй в 1986 году принадлежал Марадоне. Оба мужчины приехали, чтобы привести свои команды к успеху, а Месси получил здесь «Золотой мяч» как лучший игрок турнира. Долгое время казалось, что над ним работает небесный сценарист, который ведет его к его судьбе. Его образ с этим трофеем был тем, чего жаждали увидеть многие болельщики, и не только аргентинцы".

Обложки европейских СМИ.

Авторы The Athletic восторгаются Месси и его преображением — он стал настоящим лидером сборной Аргентины.

«На протяжении многих лет были случаи, когда большие матчи в Лиге чемпионов и на Кубке мира ускользали от команды Месси. В эти моменты он казался потерянным.

Против Хорватии на последнем чемпионате мира, когда Аргентина потерпела поражение со счетом 0:3, Лео выглядел как человек, мир которого разрушился. Когда его команде нужен был результат, Месси выглядел так, словно ему нужен был кто-то, кто указал бы ему дорогу.

На этом чемпионате мира мы видели другого Месси — кричащего, умоляющего, иногда даже яростного. Он никогда не будет естественным доминирующим лидером, как Даниэль Пассарелла, или кипучим, с возмутительным характером, как Марадона. Мы видели Месси в роли спокойного авторитетного капитана. Задача возглавить эту молодую аргентинскую команду выявила другую сторону его характера, которая позволила выиграть чемпионат мира".

Лионель Месси с&nbsp;кубком мира. Теперь официально: Месси — величайший в истории!

«Месси — гений, он обратил в футбол даже тех, кто его презирает»

Итальянская La Gazetta Dello Sport вышла с заголовком: «Празднуют все, кто любит футбол».

Обложки европейских СМИ.

«Лео Месси, сильнейший игрок за последние двадцать лет, поднял Кубок мира. Ему не хватало главного из трофеев, чтобы выполнить миссию, которую давно возложила на него целая нация.

Месси — гений в любом смысле, вне контекста футбола. И в футболе даже его телосложения может быть достаточно, если у тебя голова художника и ноги бога. Месси обратил в футбол даже тех, кто им не интересуется. Даже тех, кто его презирает. Это чудо таланта, который преодолевает любые предрассудки и достигает сердца каждого. Это связь с Марадоной, однако он сильно отличается от него. Разные характеры, разные жизни, но один итог".

Лионель Месси. «После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

Аргентинская газета Ole отмечает, что для аргентинцев наступает новая эра, ведь большая часть населения никогда не видела успехов сборной при Марадоне.

«Последняя национальная перепись показала, что более 50% населения страны еще не родились 29 июня 1986 года, когда Диего Марадона поднял Кубок. Другими словами, более половины жителей Аргентины не знали, что значит победа на чемпионате мира. Иди и скажи им, что это всего лишь футбольный матч. Пусть они расскажут вам сегодня, каково это.

Обложки европейских СМИ.

Отныне три поколения последних трех десятилетий в Аргентине будут говорить, что Месси — лучший футболист в истории, что игра Мартинеса против Коло-Муани на последней минуте дополнительного времени — лучший сейв в истории, что исполнение Монтиэля — лучший пенальти в истории.

Планета стала более справедливым местом, потому что Лионель Андрес Месси — чемпион мира. Он заслужил с это, и теперь эта дата навсегда с ним".

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

«Перестаньте сравнивать Месси с Марадоной. Мир теперь принадлежит Лео»

Испанская газета Mundo Deportivo радуется за Месси, где он провел основную часть карьеры за «Барселону».

«Кубок мира в руках Лео Месси имеет особый блеск. Как он целует его, как смотрит, заботится о нем, как возносит к небесам. Кажется, что он всегда был в его руках. Месси вытатуировал звезду чемпиона мира на коже каждого из аргентинцев, переживших самый безумный финал в истории. Он выгравировал звезду на всех тех, кто любит футбол и наслаждался матчем, который прославляет этот вид спорта и благословляет самых великих.

Обложки европейских СМИ.

Как только игра закончилась, Лео направил взгляд на VIP-ложу, где находилась его семья, и четкими жестами попросил детей и жену спуститься. Он хотел, чтобы его семья была рядом. Ему нужно было, чтобы они увидели вблизи, насколько прекрасен чемпионат мира, перед тем как он взял мегафон, чтобы крикнуть: «Мы — чемпионы мира, вперед, Аргентина!». Лео — аргентинец, которого всегда сравнивали с Марадоной, хотя он просто хотел свое звание чемпиона мира. Теперь оно у него есть. Перестаньте сравнивать его с Диего, мир теперь принадлежит Месси. И это было доказано".

Другая испанская газета Marca тоже пытается осознать величие Месси в новом статусе.

«Все еще сияя в эпилоге своей карьеры в «ПСЖ», в котором он готовился к чемпионату мира, Месси навсегда сохранил корону, за которую годами «бился» с Криштиану Роналду. Теперь он бьется с Мбаппе, которому придется подождать, чтобы занять его место. Даже несмотря на хет-трик на «Лусаиле». Франция не смогла победить его в самом безумном финале за всю историю. Он привнес здравомыслие в сумасшедший дом. MVP турнира в свои 35 лет — по-прежнему номер один в мире. И именно так Месси попрощается с чемпионатами мира — на вершине. Он может спокойно уйти на покой прямо сейчас...

Обложки европейских СМИ.

Истории Лео не хватало главы о чемпионате мира, чтобы стать лучшим на все времена. Он написал ее в Катаре золотыми буквами и песнями «Альбиселесте». Аргентина десятилетиями воздыхала по Кубку, который им принес Месси. В финале он не промахнулся с 11 метров (ни в игре, ни в серии) и оформил дубль в дополнительное время. Он был лидером, звездой и поднял Кубок в небеса, чтобы Диего его увидел. Вечный подарок для страны, которая пережила этот чемпионат мира как последний, с бьющей через край страстью и задором. Все или ничего. Эйфорию и драму разделяет миллиметр".

Лишь французские СМИ на обложках публикуют не Месси, а Мбаппе, грустно проходящего мимо Кубка мира.

Обложки европейских СМИ.
Обложки европейских СМИ.
Обложки европейских СМИ.

В других случаях же вся полоса отведена Месси, который наконец-то взял заветный трофей.

Обложки европейских СМИ.
Обложки европейских СМИ.
Обложки европейских СМИ.
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Уэльс
Иран
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25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
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И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
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Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
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Дания
Тунис
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Франция
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13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
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Франция
Дания
2 : 1
30.11
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Тунис
Франция
1 : 0
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18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
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4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
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Германия
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1 : 2
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Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
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1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
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Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
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3 Камерун Камерун 3 4-4 4
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Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
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Корея
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Португалия
Гана
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28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
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Гана
Уругвай
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1/8 финала
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03.12
18:00
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Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
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Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
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22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
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Бразилия
пен 4 : 2
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Нидерланды
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пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
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1/2 финала
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13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
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22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
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18.12
18:00
Аргентина
Франция
пен 4 : 2
3 : 3
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
П (4:2)
3
:
3
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 8 (2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 7 (4)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		6 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		7 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 10 (8 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 10 (7 + 3)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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