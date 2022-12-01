Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!

Сенсационный результат африканской сборной.

В Африке все может поменяться стремительно, когда этого совсем не ждешь. И марокканская история данный тезис подтверждает, так как перемены там если и напрашивались, то по итогам Кубка Африки. Перед его стартом Вахид Халиходжич категорически отказался возвращать в сборную ее лидеров Мазрауи и Зиеша, после чего полузащитник «Челси» даже официально объявил о завершении международной карьеры.

И хотя разбрасываться такими исполнителями — преступление, «Атласские львы» провели достойный турнир. Уверенно прошли групповой этап и первый раунд плей-офф, после чего в драматичном четвертьфинале проиграли в дополнительное время Египту. А новым лидером стал Хакими, который при наличии Зиеша в сборной (и Месси с Неймаром в «ПСЖ») даже и мечтать не мог об исполнении штрафных ударов. Зато на континентальном первенстве забил два роскошных гола со стандартов.

1 декабря. Канада — Марокко — 1:2. Хаким Зиеш (снизу). Фото Reuters

Но, похоже, у Халиходжича какая-то особая карма. Он выводил на чемпионаты мира четыре разные сборные, при этом поехал только на ЧМ-2014, где обошел российскую команду и впервые вывел из группы Алжир. Марокканцы же расторгли контракт с боснийцем за несколько месяцев до турнира, как ранее делали Кот-д'Ивуар и Япония. А еще федерация в полном соответствии с континентальными тенденциями поставила на своего — бывшего игрока сборной Валида Реграги, который на клубном уровне выигрывал чемпионаты Катара и Марокко, а в мае привел «Видад» к победе в африканской Лиге чемпионов.

Как результат — сохранение к заключительному туру реальных шансов выйти в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года. К такой игре в строй вернулись все, включая родившегося в Монреале голкипера Буну, который в прошлом туре почувствовал себя плохо во время исполнения государственного гимна. На этот раз все было в порядке, а вратарские проблемы возникли у «Красных» — Борян фактически подарил Марокко гол. Он мог просто выбить мяч, но выкатил его на ногу Зиешу, и тот забил в пустые ворота.

Уже в этот момент мысли о том, что канадцы могут хлопнуть дверью и придавить ею соперника, стали улетучиваться. Хотя Джон Хердман не только освежил состав, но и после провала обороны в игре с Хорватией вернулся к привычной схеме с тремя центральными защитниками. Только мотивация, помноженная на уровень мастерства состава «Атласских львов», решила все.

Разницу делал проводящий неоднозначный сезон в «Севилье» Эн-Несири — первый марокканец, забивший на двух чемпионатах мира. Интригу же в игре — пусть и невольно — поддерживал Агерд. Для начала защитник «Вест Хэма» срезал мяч в свои ворота, став одновременно автором первого автогола катарского турнира и сотого мяча чемпионата. А потом именно он забрался в офсайд, из-за чего отменили второе взятие ворот за авторством Эн-Несири.

Из-за этих событий градус напряжения повышался с каждой минутой по мере приближения финального свистка. Да и не могло быть иначе, когда в составе соперника есть такие мастера, как Дэйвис и Хатчинсон. 39-летний капитан в этот раз начал игру на скамейке запасных и, сохранив свежесть, едва не отметил выход на замену голом. Марокканцев спасла перекладина, от которой мяч опустился на линию ворот. А уже в концовке заставил понервничать Буну.

Так было даже интереснее и эмоциональнее. Марокканцы не просто вышли в плей-офф — они первые в группе с Бельгией и Хорватией, и на это перед стартом не ставил никто. Но Африка на этом турнире хороша, и «Атласские львы» не отстали от Сенегала. В игре остаются два представителя Черного континента.