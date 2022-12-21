Царь — ненастоящий? Польский арбитр помог Месси и Аргентине, а ФИФА испортила турнир

Самый подробный рассказ о том, как было организовано судейство на чемпионате мира-2022 в Катаре, что пошло не так и сколько серьезных ошибок было допущено.

«Зенит» — «Спартак»

Представьте, что в финале Кубка России играли «Зенит» и «Спартак». Или эти же команды встретились в золотом матче. И вот Георгий Джикия задержал рукой Малкома, убегавшего один на один с вратарем. Судья Иван Петров назначил 11-метровый, но не удалил спартаковского защитника, хотя тот лишил Малкома явной возможности забить гол. А потом Александр Соболев забил гол, выведя красно-белых вперед. Но перед этим на поле выбежали два запасных красно-белых. Однако арбитр взятие ворот засчитал. И в итоге «Спартак» получил Кубок или золото чемпионата.

Или замените Джикию на Деяна Ловрена, Малкома — на Квинси Промеса, а Соболева — на Ивана Сергеева. И победителем чемпионата или обладателем Кубка считайте «Зенит».

А вот судью оставьте того же — Ивана Петрова. Это важно. Потому что в отличие от игроков для него такой матч стал бы последним в карьере. Или он надолго сел бы на «скамейку штрафников». При этом могли быть и длительные разбирательства, и проверка на полиграфе, и громкие выступления в СМИ. И так далее.

Но никогда подавляющее большинство болельщиков и специалистов, футболистов и тренеров не сказало бы: «Да что вы прицепились к Петрову?! Матч получился фантастическим! Ну ошибся, ну и ладно. Зато был футбол, зрелище, голы, драма, нервы, эмоции! А как сыграл Соболев (или Сергеев)!» Были бы ссоры, склоки, скандалы, споры...

Почему же тогда сейчас так говорят? Применительно к финалу чемпионата мира, Шимону Марчиняку, Николасу Отаменди, Лионелю Месси, аргентинцам... Магия Лео? Боязнь выглядеть белой вороной? Любовь к непонятно кем и когда введенному выражению «дух футбола»?

Но представьте на минуту, что победили французы, а Месси так и не стал чемпионом. Благодаря двум решениям судьи Марчиняка. Вы тоже радовались бы и пели песни — только уже Кильяну Мбаппе?

Или замените французскую команду на сборную России. Что вы тогда сказали бы — кричали бы, что нас убил, прибил, унизил, уничтожил судья?!

Шимон Марциняк. Фото Global Look Press

Финал

К чему я это все написал? К тому, что даже часть из самых «сухарей» из числа судейских экспертов, сдержанных на эмоции, поддалась болельщицким чувствам. «Да, у поляка ошибки, да, неудаление аргентинца, да, по правилам отмена гола Месси. Но ведь какой финал!»

Так все-таки царь — настоящий? Или нет? Справедливо короновали Лео или аргентинцам помогли судьи?

Справедливости ни в жизни, ни в футболе нет. Марчиняк в целом судил на приличном уровне. Говорят, ему пришлось в среднем принимать по три решения каждую минуту. Настолько богатой на разные моменты получилась игра.

Судью заслуженно хвалили? Извините, отвечу вопросом на вопрос: кто хвалил? Те, кто радовался победе сборной Аргентины, кто болел душой и сердцем за волшебника Месси? А вот французы поляка ругали. Издание L'Equipe влепило ему двойку.

Да, Шимон молодец. Подготовился, сконцентрировался, не ждал подсказок ВАР Томаша Квятковски, старался успеть и все решить самостоятельно, быстро и правильно.

Но два момента останутся в истории футбола. Два очень плохих момента с точки зрения судейства.

Косяк номер один. На 79-й минуте Марчиняк поступил правильно, наказав Отаменди 11-метровым ударом, но ошибочно не применил к аргентинцу дисциплинарную санкцию. Защитник придержал Рандаля Коло Муани рукой, а затем ударил его по правой ноге. Судья находился на значительном удалении от места событий, рискнул, указав на 11-метровую отметку, и угадал с этим решением.

При назначении пенальти Марчиняк сделал жест левой рукой. Так он объяснил, что увидел задержку или толчок рукой. Тогда он был обязан удалить аргентинца за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Но поляк оставил команды в равных составах.

Косяк номер два. На 109-й минуте финала польские рефери во главе с Марчиняком и четвертый судья американец Исмаил Элфат проспали нарушение правил аргентинцами. Еще до того как Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили два аргентинских футболиста. Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами. В соответствии с одним из положений правила 3 «Игроки» гол следовало отменить.

Понятно, что это формальность, выбежавшие никак не помогли Месси увеличить счет. И французы вряд ли стали бы даже намекать на подачу протеста. Но зачем писать и утверждать правила, если их все равно не соблюдают? Или почему одно из правил нужно строго соблюдать (к примеру, наказывать за снятую майку при праздновании гола), а другое — только когда позволит некий «дух футбола»?

Да, еще отмечу, что второй косяк — это не ошибка бригады ВАР, работавшей в ВАР-центре. Это недосмотр исключительно Марчиняка и его бригады, находившейся на стадионе.

Поляков отправили на полиграф и отстранили на время от работы во всех турнирах? Ага, конечно. Наоборот, им пожали руки, дали медали и сфотографировали на подиуме с бегущей строкой «Приз лучшему молодому футболисту».

Безусловно, президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина публично поддержат судейскую бригаду, отдадут ей должное, отметят только положительные стороны ее работы. Но неужели один из лучших арбитров в истории футбола на самом деле доволен тем, как судили его рефери? Неужели он поставит себе и им хорошую итоговую оценку?

Награждение судей после финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция. Фото Global Look Press

О хорошем

А ведь начиналось все неплохо. И ожидания были другими. Хотя бы потому, что подготовка шла по плану, никто из отобранных не сломался. Несмотря на гласные и негласные квоты для конфедераций, на турнир все равно удалось привезти немало хороших судей, ассистентов и видеоарбитров. Прошло несколько семинаров — в разное время, на разных континентах. Всех собрали в Катаре 9 ноября — заранее, не накануне старта ЧМ-2022. Экипировка, питание, прекрасные условия для занятий, классные инструкторы, высокие гонорары. Разжевали, прожевали и проглотили трактовки и установки по самым разнообразным моментам игры. Весь турнир стояла нормальная погода и сохранялось отличное качество газонов.

Болельщикам пообещали больше футбола, больше чистого игрового времени. Судьям дали строгое указание добавлять больше минут к основному времени обоих таймов, компенсируя любые потери.

Об этом еще весной говорил Инфантино. А Коллина, получается, только исполнил волю начальника и озвучил ее арбитрам. Я написал об этом в «СЭ» 18 ноября. Командам сказали, конечно, раньше — с ними общались на тему судейства представители ФИФА. Было очевидно, что с учетом добавленного времени матчи будут идти 100 и более минут в зависимости от числа забитых голов, количества травм и замен, частоты и продолжительности вмешательств ВАР. Ничего нового с точки зрения правил игры в этом нет. Другое дело, что судьи редко обращают внимание на такие, казалось бы, мелочи. Потому и выглядело настолько неожиданно, когда к каждому тайму стали прибавлять по семь-восемь минут.

Благое начинание нашло неудачное продолжение. В матче Англия — Иран (6:2) Рафаэл Клаус добавил в общей сложности около 25 минут. Во многом из-за травмы одного из вратарей, когда на оказание помощи ушло минут восемь. Началась критика, нашлись недовольные. Кому-то от кого-то прилетело. Больше такой щедрости судьи старались не допускать. А матчи длились примерно от 98 до 102 минут. В среднем.

Любопытно, что при этом арбитр Иван Бартон завершил матч 2-го тура группового этапа Бразилия — Швейцария (1:0), когда еще не истекли шесть добавленных им минут. Судя по телехронометру, который был запущен правильно в начале второго тайма, рефери не дал командам сыграть еще как минимум восемь секунд. Тоже серьезный прокол. Ведь фактически матч полностью не сыгран. Но на это мало кто обратил внимание.

Состав бригады увеличили с девяти человек (как это было на ЧМ-2018) до 10. А в ходе турнира добавили и 11-го судью. Тщательно проверили и утвердили использование технологии для полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Это в дополнение к технологии ВАР и системе определения взятия ворот (ГЛТ).

Чуть подробнее о САОТ. Это современная система, в которую входит множество камер, расставленных по периметру стадиона, и особые мячи со специальными сенсорами и аккумуляторами, которые нужно периодически заряжать. Ежесекундно идет отслеживание каждого из игроков, в результате можно очень быстро определить его положение относительно других футболистов и мяча. Это на самом деле значительно облегчило работу ассистентов, судей и ВАР.

САОТ также помогла определить авторство одного из голов португальцев, на которое претендовал Криштиану Роналду. Даже незначительный контакт дорогой головы с мячом вызвал бы реакцию датчика, но ее не последовало. Потому забитый мяч записали на Бруну Фернандеша.

Отмечу, что похожее новшество уже использовал УЕФА — в Лиге чемпионов. С одним важным отличием: мячи в Европе обычные, без сенсоров. Технология используется только для слежения за игроками. А при необходимости (она возникает нечасто) положение относительно мяча можно определить с помощью виртуальных офсайдных линий. Именно так и произошло в игре с участием «Тоттенхэма», когда многие недоумевали, почему не использовалась САОТ. И не были показаны графические доказательства ее применения. А случилось так потому, что тогда пришлось определять расположение футболиста на поле относительно мяча, в котором не было сенсоров.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Женщины

Жаль, но плохого оказалось больше. Начну с малой беды — женщин. Понятно, что руководители ФИФА и УЕФА идут на поводу у западного общества и вынужденно вводят арбитров женского пола в мужские соревнования. Хотя многие из этих судей ни психологически, ни физически к такому вызову не готовы. При этом мужчин, что, естественно, им не нравится, в ответ не используют в женских турнирах. То есть налицо неравноправие. Но все закрывают на него глаза, словно так и должно быть.

Повторю, что к работе с мужскими командами готово меньшинство из женщин. В этом вы и сами убедились, посмотрев пару игр ЧМ-2022.

Например, из-за грубейшей ошибки Салимы Мукансанги во втором тайме матча 1-го тура группового этапа Франция — Австралия (4:1) возникли основания для протеста. Бригада арбитров допустила ошибку, которая неприемлема для турнира такого уровня. Мукансанга разрешила выйти на замену двум австралийцам — Гарангу Куолу и Аверу Мабилу. А ушел с поля только Райли Макгри.

Во время телетрансляции внимание режиссера было сосредоточено на показе гола Оливье Жиру, а саму процедуру замен показали мельком. Но очевидно, что судья Виктор Гомес даже дал сигнал на возобновление матча — был слышен свисток. Однако буквально через несколько секунд он остановил встречу и предложил Крейгу Гудвину покинуть поле. Тот оказался лишним в составе австралийцев — двенадцатым футболистом.

Получается, что эта команда вопреки всем правилам успела сыграть, пусть и недолго, в необычном большинстве.

Другой негативный пример — работа ассистентки Карен Диас Медины во время матча Коста-Рика — Германия (2:4). То ли она так сильно хотела произвести хорошее впечатление, то ли переволновалась, но смотреть на ее судейство было грустно. Несколько раз вспоминалось знаменитое «тренируйся лучше на кошках».

Ошибки в пользу португальцев

Криштиану может обижаться и жаловаться на кого и что угодно, но точно не на судей. Те дважды принимали в пользу его команды ошибочные решения, повлиявшие на ход матчей.

На 62-й минуте встречи Португалия — Гана (3:2) арбитр Исмаил Элфат ошибочно наказал африканскую команду 11-метровым ударом. Американец марокканского происхождения, чья фамилия также произносится как Эль-Фатх, усмотрел фол в действиях Мохаммеда Салису, который вел борьбу с Криштиану Роналду. Португалец коснулся мяча носком бутсы, а потом произошел незначительный контакт в ногах игроков.

Роналду долго не думал и упал. Судья принял сторону звезды. Армандо Вильярреал, еще один рефери из США, выполняющий в той игре роль ВАР, не нашел оснований для вмешательства и не пригласил коллегу к монитору посмотреть повторы.

А на 89-й минуте матча Португалия — Уругвай (2:0) нашло затмение на опытнейшего Алирезу Фагани, который совершил одну из самых громких ошибок на турнире. Находясь в хорошей позиции, он сначала правильно не назначил 11-метровый удар в ворота уругвайцев. Но уже вскоре после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и непродолжительного просмотра видеозаписи австралийский иранец почему-то изменил свое решение и наказал Хосе Хименеса пенальти.

В том моменте Бруну Фернандеш отправил мяч между ногами уругвайца. Хименес, падая, начал опираться на левую руку, что было вполне естественным движением, и коснулся мяча. В таких ситуациях контакт мяча с рукой, которая шла вертикально в упор, не считается фолом и не наказуем. Совершенно непонятно, почему же Фагани решил иначе.

«Убийство» уругвайцев

Ошибки судьи повлияли на судьбу путевок в 1/8 финала. В двух играх группового этапа, Гана — Уругвай (0:2) и Португалия — Уругвай (2:0), арбитры приняли ошибочные решения не в пользу команды Диего Алонсо и Луиса Суареса. Не назначен 11-метровый в пользу уругвайцев и ошибочно назначен в их ворота (тот самый — имени Фагани).

На 57-й и 59-й минутах матча Гана — Уругвай арбитр Даниэль Зиберт дважды ошибочно не наказал Дэниэла Амарти 11-метровым ударом. В первом случае немец оказался настолько далеко от места событий, что не мог увидеть детали единоборства ганского защитника с Дарвином Нуньесом. После этого в действия рефери вмешался его видеоассистент Бастиан Данкерт. Один из лучших ВАР Европы (входит как минимум в первую пятерку) предложил Зиберту посмотреть повторы на мониторе. Тот изучил видеозапись и решил, что ганец сыграл в мяч, значит, оснований для назначения пенальти нет. Не соглашусь с немецким судьей. Игры в мяч как таковой не было — случился очень-очень легкий контакт. А вот фол со стороны Амарти на Нуньесе был. Следовало наказать Гану 11-метровым ударом. Этого, к сожалению для Уругвая, не произошло.

Протест французов

Действия арбитра Мэттью Конгера и видеоарбитра Абдуллы Аль-Марри (снова он) в конце матча Тунис — Франция (1:0) привели к громкому скандалу, который мог бы завершиться изменением результата игры, но не завершился — протест французов ФИФА отклонила.

На 90+8-й минуте Антуан Гризманн забил гол, который позднее был отменен после вмешательства ВАР Аль-Марри и просмотра повторов судьей Конгером. Но рефери не имел права так поступать. То, что происходило на поле после гола француза, было показано не лучшим образом. За повторами и крупными планами скрылся тот факт, что Конгер дал короткий сигнал свистком на возобновление игры. И тунисцы это сделали — был произведен начальный удар, мяч вошел в игру. А потом почти сразу новозеландец дал два непродолжительных и один долгий сигналы свистком — на окончание встречи.

После этого началось какое-то замешательство. Видимо, бригада судей получила по рации сигнал из ВАР-центра. Ну а затем Конгер отменил гол Гризманна из-за офсайда. Можно ли было вернуть гол Гризманну и изменить результат матча? В протоколе ВАР говорится следующее: «Как правило, матч не признается недействительным из-за: просмотра ситуации/решения, которое не может быть просмотрено». Похоже, как раз последний случай относится к тому, что произошло в конце игры с участием французов.

Серьезные промахи

Приведу для полноты картины еще несколько серьезных ошибок судей.

Бельгия — Канада (1:0). Судья Дженни Сиказве не наказал бельгийцев 11-метровым ударом. Этот арбитр больше не получил ни одного назначения.

Нидерланды — Эквадор (1:1). Бригада Мустафы Горбаля ошибочно не засчитала гол в ворота команды Луи ван Гала, зафиксировав положение «вне игры» у Джексона Поросо.

Саудовская Аравия — Мексика (1:2). Майкл Оливер не удалил Эдсона Альвареса. Мексиканец долго спорил с судьей, потом тот вынес ему предупреждение и развернулся, чтобы уйти. А Альварес пихнул его в спину — как ни странно, такое действие игрока осталось безнаказанным.

Гана — Уругвай (0:2). Федерико Вальверде оскорбил судью, а Зиберт закрыл на это глаза. Уругваец своеобразно отпраздновал успех вратаря Серхио Рочета, который парировал пенальти. Он руками и телом так изобразил радость, что у судьи возникли основания даже для удаления футболиста. То, что сделал Вальверде, подбежавший к Зиберту, можно было трактовать как имитацию полового акта.

Аргентина — Хорватия (3:0). Даниэле Орсато ошибочно наказал 11-метровым вратаря Доминика Ливаковича. Итальянский рефери решил, что хорват сбил Хулиана Альвареса, назначил пенальти и вынес голкиперу предупреждение. Между тем в штрафной площади произошло обычное игровое столкновение. Альварес пробросил мяч мимо вратаря, решил пробежать с другой стороны и столкнулся с голкипером. Ливакович не задержал соперника рукой или руками. Он стоял двумя ногами на газоне и не сделал ими никаких движений в направлении аргентинца.

Матеу Лаос и Паредес

Можно сказать, что аргентинцам помог и арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос. На 89-й минуте четвертьфинала Нидерланды — Аргентина (2:2, пенальти — 3:4) испанец, в целом проваливший игру, допустил серьезную ошибку, вынеся лишь одно предупреждение Леандро Паредесу.

Аргентинец не только сфолил на Натане Аке, но и через мгновение пошел на провокацию, со всей силы ударив по мячу и отправив его в техническую зону голландцев. К счастью, мяч угодил в сиденье, а не в кого-то из находившихся там. К несчастью, такие действия Паредеса стали причиной массовой стычки, едва не приведшей к настоящей драке.

Матеу Лаос должен был вынести одно предупреждение за фол на Аке, второе — за провокацию. Таким образом, аргентинец заработал бы удаление, получил бы красную карточку и покинул бы поле, оставив свою команду в меньшинстве. Но этого не случилось.

Указание ФИФА?

При просмотре многих матчей ЧМ-2022 появлялось ощущение, что судьи жадничают и придерживают карточки. Турнир скоротечный, цена каждой дисциплинарной санкции очень высока — есть риск заработать дисквалификацию. Не знаю, было ли на этот счет прямое указание на брифингах или же арбитры сами понимали, что карточками разбрасываться нежелательно, но их явно недодали. И желтых, и красных. И на групповом этапе, и в плей-офф.

Позорище в матче за 3-е место

Руководители ФИФА, предположу, в угоду организаторам турнира назначили на матч за 3-е место Хорватия — Марокко (2:1) Абдулрахмана Аль-Джассима. Впечатление от работы судей и так было сильно испорчено, а катарец добавил негатива.

Он допустил ошибки в управлении игрой и применении дисциплинарных санкций. А на 33-й минуте вообще повел себя трусливо, не отреагировав должным образом на безобразное поведение марокканцев, которые толпой набросились на арбитра, требуя, чтобы он принял устраивавшее их решение. Ни одной желтой карточки Аль-Джассим им не показал.

На 74-й минуте рефери ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота марокканцев и не удалил их футболиста. В том эпизоде Софьян Амрабат, не пытаясь сыграть в мяч, ударил по ноге Йошко Гвардиола. Фол произошел в штрафной площади, хорват убегал один на один с вратарем, владел мячом и лишился возможности забить гол. Это основания для наказания сфолившего пенальти и красной карточкой.

Судья в целом не соответствовал уровню турнира. Очевидно, что у судейского комитета ФИФА была возможность выбрать другого рефери — более высокого класса. Который не позволял бы марокканцам раз за разом вести себя безобразно на поле и пытаться впятером или вшестером давить на арбитра и оспаривать его решения. Завершилось все тем, что после финального свистка игроки и тренеры африканской команды снова набросились на Аль-Джассима.

Будущее

В качестве положительного примера для наших судей можно было бы взять быстроту работы ВАР на ЧМ-2022. Но нужно помнить, что в бригаду входили по четыре человека — ВАР, АВАР, ОВАР и СВАР. А у нас их только двое. И нет САОТ и офсайдных линий. Так что пока не до жиру.

К сожалению, на ЧМ-2026 судейство кардинально не улучшится. Не стало бы хуже... Матчей больше, судей из Африки, Азии и Океании все равно позовут, значит, и ошибки никуда не денутся. Какие новые технологии ни применялись бы.

Идеальным выходом была бы ставка только на судей из Европы и Южной Америки с добавлением некоторых арбитров из КОНКАКАФ, но ФИФА на это никогда не пойдет.