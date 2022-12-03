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Сегодня, 12:30

Шесть лет назад Фернандес писал послание Месси, а теперь забивает с его передач

Андрей Кузичев
Корреспондент
Энцо Фернандес и Лионель Месси.
Фото AFP
Энцо Фернандес.
Фото AFP
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История одного из неожиданных героев ЧМ-2022.

Другой Энцо

«Месси — наш капитан, который управляет кораблем. В матче с Мексикой он раскрыл игру, и сегодня, когда он потерпел неудачу, мы показали, что поддерживаем его», — сказал по поводу смазанного Лео 11-метрового Родриго Де Пауль. В этой фразе — вся соль атмосферы в аргентинской команде, а полузащитник «Атлетико» — один из тех, кто таскает рояль, на котором играют звезды.

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Но если его игра ни для кого не стала откровением, то 21-летний Энцо Фернандес — настоящее открытие этого мирового первенства. Даже для ряда журналистов, один из которых после игры с Польшей задал футболисту вопрос и оговорился, вспомнив бывшего одноклубник Фернандеса: «Может ли это быть чемпионат Энцо Переса?» И вряд ли, даже завершив интервью, полузащитник обиделся, потому что, только попав в главную команду «Ривер Плейт», он назвал своего тезку примером.

В общем, все посмеялись, а суть передана верно, и перед стартом плей-офф представить аргентинскую команду без полузащитника «Бенфики» уже невозможно. Примерно так же, как накануне турнира многие не понимали, как Лионель Скалони будет строить игру без травмированного Ло Чельсо. Но нет худа без добра. Оставшийся дома полузащитник «Вильярреала» был рядом со своей супругой при родах и сейчас, несомненно, радуется за молодого сменщика, который уже успел забить Мексике, а против поляков ассистировал Альваресу, с которым Фернандес знаком с молодежки «Ривер Плейт».

Энцо Фернандес. Фото Global Look Press
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press

Из шестой лиги в примеру

Чем не сказочная история? Но далеко не самая трогательная. В 2016 году, когда Месси после второго подряд проигранного финала Кубка Америки заявил об уходе из сборной, 15-летний Фернандес написал Лео трогательное послание в одной из соцсетей и просил изменить свое решение: «Лионель, делай что хочешь, но, пожалуйста, подумай о том, чтобы остаться».

Разве мог Энцо в тот момент предположить, что шесть лет спустя его детская мечта — забить на чемпионате мира — сбудется, а голевую передачу отдаст его кумир?! И уже у Месси будут спрашивать о Фернандесе, и тот не будет жалеть комплиментов, говоря: «Я не шокирован Энцо, потому что я знаю его и вижу, как он тренируется каждый день. Он впечатляет. Он потрясающий парень, очень скромный и очень важный игрок для нас».

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Впрочем, стремительные повороты в карьере — привычный момент для Фернандеса, который по воле страстно болеющего за «Ривер» отца получил имя в честь знаменитого уругвайского полузащитника Энцо Франческоли. Отметив 18-летие, он получил фантастический подарок от Марсело Гальярдо: за несколько дней проделал путь от шестого дивизиона и тренировок с молодежной командой до вызова в основу «Ривера».

«Когда я шел по туннелю к полю «Монументаля», мне в голову пришли все жертвы, которые приносит моя семья ради того, чтобы я стал футболистом. Мой отец Рауль, который дает мне больше всего советов и разговаривает со мной, чтобы я мог продолжать. Моя мать Марта и мои братья Себа, Родри, Макси и Гонза. Они также помогают мне и не дают мне перестать гнаться за этой мечтой. И я подумал: «Я здесь ради них».

Энцо Фернандес. Фото AFP
Энцо Фернандес.
Фото AFP

Музыкант

Преданность Фернандеса семье и его скромность отмечают все, кто его знает. Мама каждый день в полдень отвозила его на тренировку, с которой возвращались в шесть-семь вечера. Папа помог справиться с весом, потому что в 10 лет Энцо заслужил прозвище Пухлый, и ему благодаря специальной программе пришлось сбросить пять килограмм. С тех пор — никаких проблем, и это исключительно его заслуга.

Показательна история, которую рассказал скаут «Ривера» Пабло Эскивель, разглядевший талант Фернандеса в неполные пять лет и уговоривший родителей отдать сына в академию клуба, за который болела вся семья. «У него нет потолка, он не проседает, он не допускает ошибок. Когда он стал жить один, одной из первых вещей, о которой он попросил своего агента, был тренажерный зал», — вспоминал Эскивель.

В детских командах из-за лидерских качеств Энцо прозвали Музыкантом. А когда «Ривер» отправил его набираться опыта в аренду, юный полузащитник стал одним из героев победного для «Дефенсы и Хустисии» Южноамериканского кубка и Рекопы — аналогов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Тогда судьба свела его с аргентинской легендой Эрнаном Креспо.

30&nbsp;ноября. Польша&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 0:2. Лионель Месси не&nbsp;забивает пенальти. Промах Месси и страсть Аргентины. История с непредсказуемой развязкой

Один из тренеров той команды вспоминал: «Энцо легко описать: характер и талант. Он играл в финале против «Лануса», словно за его спиной сотни матчей. А в игре Рекопы против «Палмейраса» сам вызвался бить решающий пенальти. В его ДНК заложено быть важным. Прибавьте к этому качество чтения игры и умение всегда быть в нужном месте».

Следившие за Энцо топ-клубы теперь точно активизируются, хотя это было ожидаемо еще после блестящей игры за «Бенфику» в групповом турнире Лиги чемпионов. Однако сейчас ценник на новую аргентинскую звезду взлетел, а в очередь уже записались «Реал», «Барселона», «МЮ» и «Ливерпуль».

В сентябре за Фернандеса готовились предложить 106 миллионов фунтов стерлингов. Теперь говорят о 120. И цена растет с каждым матчем, который Энцо проводит в Катаре на глазах болеющей за него подруги Валентины и трехлетней дочери Оливии.

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Эквадор
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Катар
Сенегал
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19:00
Нидерланды
Эквадор
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29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
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Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
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Иран
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21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
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Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
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23.11
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Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
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Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
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3 Камерун Камерун 3 4-4 4
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Камерун
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Камерун
Сербия
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28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
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Корея
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24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
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Гана
Уругвай
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Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
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Аргентина
Австралия
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04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
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06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
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09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
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13.12
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П 57
П 58
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14.12
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П 59
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Матч за 3-е место
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17.12
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Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 2.05 X 3.30 П2 4.30
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.25 X 6.50 П2 14.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.55 X 4.00 П2 7.70
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.31 X 5.60 П2 12.0
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.70 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
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Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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