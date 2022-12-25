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Сегодня, 09:00

Странная выходка Агуэро. Красовался с медалью чемпиона и поднимал кубок мира, хотя не числился в команде

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
Серхио Агуэро.
Фото Global Look Press
Серхио Агуэро.
Фото Reuters
Серхио Агуэро.
Фото Reuters
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Еще и успел оскорбить футболиста сборной Франции.

Аргентина в одном из самых драматичных финалов в истории чемпионатов мира обыграла действующего победителя турнира Францию (3:3 после дополнительного времени) в серии пенальти и добавила третью звезду на свою форму. Среди новоиспеченных чемпионов заметили бывшего форварда национальной команды Серхио Агуэро с медалью на шее. И это вызвало ряд вопросов.

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Во-первых, Кун завершил карьеру год назад, а в сборной Аргентины в Катаре не значился ни в какой роли. Легендарный нападающий приехал на ЧМ, чтобы попробовать себя в роли комментатора. Во-вторых, Серхио стал чуть ли не самой заметной фигурой во время празднования титула (не считая, конечно, Месси). Носил своего друга Лео на плечах после финального свистка в финале, тусил с медалью в раздевалке и даже попал в идиотскую историю, зачем-то оскорбил в прямом эфире французского полузащитника Эдуардо Камавингу, обыграв его фамилию как «членоголовый» (cara de pinga, — исп.). В общем, у общественности появились вопросы — а какое вообще отношение Кун имеет к чемпионству Аргентины, чтобы так показушно праздновать титул?

Серхио Агуэро. Фото Reuters
Серхио Агуэро.
Фото Reuters

Агуэро провел выдающуюся карьеру как на клубном, так и на международном уровне. Его лучшие годы прошли в «Манчестер Сити», где он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 260-ю голами в 390-а матчах. Да и в сборной Кун был неплох, на его счету 101 игра, 41 забитый мяч и 19 результативных передач. Он играл в финале ЧМ-2014 в Бразилии и побеждал на Олимпиаде-2008 в Пекине с Лионелем Месси и Анхелем Ди Марией.

В Катар на ЧМ-2022 главный тренер аргентинцев Лионель Скаллони поехал с отличной командой из статусных помощников. Его ассистентами были бывшие игроки сборной Вальтер Самуэль, Роберто Айала и Пабло Аймар. Также в штабе были специалисты, которые в сборной не играли, но все равно отлично справлялись с работой в национальной команде. Агуэро среди этой именитой компании не было.

Серхио Агуэро. Фото Reuters
Серхио Агуэро.
Фото Reuters

«У меня было приглашение в штаб Скаллони, я разговаривал с Чики (Клаудио Тапия, президент аргентинской футбольной ассоциации — «СЭ») и был честным с ним. Я сказал, что хочу насладиться временем в Катаре, но в качестве болельщика», — говорил Агуэро ESPN перед турниром.

Экс-форвард завершил профессиональную карьеру футболиста осенью 2021 года из-за проблем с сердцем. С тех пор Агуэро живет на полную катушку, часто отдыхает в компании футболистов и других знаменитостей. Само собой, путешествие в Катар он просто не мог проигнорировать. Более того, Серхио даже тренировался с командой! А главная заслуга бывшего нападающего в том, что он подбадривал своего друга — Лионеля Месси. В том числе Агуэро и Месси продолжили традицию и снова поселились в одном номере в отеле на крупном турнире.

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Была информация, что Серхио перед финалом включили в тренерский штаб, но так поздно этого сделать нельзя. У лучшего друга Месси не было оснований, чтобы получить медаль, поэтому он фотографировался с наградой кого-то из футболистов. Но зато у не глубоко погруженных в тему людей годы спустя может возникать ощущение, что Агуэро был частью чемпионской сборной. Это не так, зато Кун стал талисманом «альбиселесте», да и многолетняя близкая дружба с Месси в этой стране стоит немало. Серхио до конца верил в друга — поставил 1001 доллар на то, что Лионель станет лучшим игроком турнира. Выиграл в 8 с лишним раз больше.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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