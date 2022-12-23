Роль «джокеров» в мировом футболе

Статистика Акселя Вартаняна
Неужели этот кошмар, называемый чемпионатом мира, кончился? Впрыскивать людям на протяжении двух недель с утра до ночи четырехматчевую дозу (впоследствии чуть сокращенную) — нагрузка непосильная даже для молодого и здорового организма. Весь месяц футбол, один футбол, и ничего, кроме футбола. С нескончаемыми разборками в паузах между матчами, оценками, анализом, прогнозами (редко сбываемыми). От ощущения, что провел месяц в палате номер шесть, еще не избавился. А тут еще высказаться обо всем этом попросили. Высказываюсь.
Реагировать на цепь непрерывных событий был не в состоянии, угнаться за «отрядом быстрого реагирования» в лице бесподобного Кирилла Бурдакова — тем более. Потому как тугодум. Мой удел — собрать в кучу разбросанные повсюду цифры, присмотреться к ним, поразмышлять, войти в контакт, найти, если возможно, закономерности и сделать выводы. На все время нужно. Спасибо Кириллу, обрушив на всех нас потоки цифр и фактов, он заметно облегчил мне жизнь, отсек обширный круг тем. Мне осталось осветить уже обнародованные под иным ракурсом и извлечь из закромов не шибко популярные. Ими сегодня и займусь. Танцевать принято от печки. Классическую, многостворчатую, реконструировал, заменил несколько «деталей», преимущественно пенальти и карточки, новыми. Поскольку карательные акции — прерогатива судей, поговорим о них и плодами их работы в следующий раз.
Статистический отчет без таблицы — это как
Представленная вашему вниманию может показаться незавершенной, с дефектом даже. Это не так, вы в ней разберетесь, если что, подсоблю.
|
Год
|
КК
|
КФ
|
И
|
М
|
МКЗ
|
ЗР
|
%
|
ГС
|
%
|
1930
|
13
|
189
|
18
|
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1934
|
16
|
208
|
17
|
70
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
1938
|
16
|
205
|
18
|
84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1950
|
13
|
191
|
22
|
88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1954
|
16
|
229
|
26
|
140
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1958
|
16
|
246
|
35
|
126
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1962
|
16
|
248
|
32
|
89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1966
|
16
|
255
|
32
|
89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1970
|
16
|
273
|
32
|
95
|
128
|
103
|
80,5
|
5
|
5,3
|
1974
|
16
|
267
|
38
|
97
|
152
|
107
|
70,4
|
5
|
5,2
|
1978
|
16
|
278
|
38
|
102
|
152
|
116
|
76,3
|
6
|
5,9
|
1982
|
24
|
396
|
52
|
146
|
208
|
165
|
79,3
|
16
|
11,0
|
1986
|
24
|
416
|
52
|
132
|
208
|
188
|
90,4
|
11
|
8,3
|
1990
|
24
|
413
|
52
|
115
|
208
|
190
|
9134
|
20
|
17,4
|
1994
|
24
|
427
|
52
|
141
|
208
|
199
|
95,7
|
13
|
9,2
|
1998
|
32
|
573
|
64
|
171
|
384
|
336
|
87,5
|
15
|
8,8
|
2002
|
32
|
582
|
64
|
161
|
384
|
348
|
90,6
|
21
|
13,0
|
2006
|
32
|
600
|
64
|
147
|
384
|
367
|
9563
|
23
|
15,7
|
2010
|
32
|
599
|
64
|
145
|
384
|
315
|
82,0
|
15
|
10,3
|
2014
|
32
|
606
|
64
|
171
|
384
|
372
|
96,9
|
32
|
18,7
|
2018
|
32
|
602
|
64
|
169
|
384
|
380
|
99,0
|
15
|
8,9
|
2022
|
32
|
681
|
64
|
172
|
640
|
566
|
88,4
|
30
|
17,4
|
Итого
|
-
|
-
|
964
|
2720
|
4208
|
3752
|
89,2
|
227
|
8,3
КК — количество команд, КФ — количество футболистов, И — игры, М — мячи, МКЗ — максимальное количество разрешенных замен, ЗР — замены реальные , % - процентное между ними соотношение, ГС — голы «скамейки», % - процент забитых мячей резервистов по отношению к общетурнирным.
Пройдусь по позициям. Как положено — слева направо. Повезет, всплывут милые сердцу цифроманов наряду с круглыми, юбилейными, и рекордные. Покажу их во всем блеске, красивых, пышущих здоровьем.
В первой колонке — информация о количестве команд, неуклонно возрастающая: за без малого сотню лет- едва ли не втрое. И еще, как говорят преферансисты, не вечер: через четыре года ненасытные, жадные до денег «фифовские» начальники обещают чуть ли не до полусотни (48) довести. С ростом количества сборных возросло, естественно, и народонаселение. Демографический взрыв случился: число футболистов, участвовавших в игре, возросло в сравнении с 1930 годом более чем втрое. Организаторы разрешали включать в заявку по 22 футболиста. В 2010-м число заявленных возросло до 23 игроков, с нынешнего турнира — до 26.
На первых порах не все этим правом пользовались, денежки экономили. А из прибывших не все на поле выходили и, сидя на лавке, становились зрителями. Многие команды явились на ЧМ-1930 в Уругвай с 14-15 игроками. Только аргентинский тренер Камминз, использовав в пяти матчах 21 футболиста, вывел команду в финал и получил серебро. Чемпионат выиграл Уругвай, победу ему обеспечили 15 футболистов. А сборные США и Франции все три матча провели в одном составе — стартовом, с одиннадцатью игроками. Американцы при этом бронзу получили.
Меня больше впечатлили бразильцы на ЧМ-1962 в Чили. Во всех пяти играх обошлись практически одним составом, 12 футболистами. Лишь травма Пеле во второй игре с Чехословакией вынудила тренера ввести в основу в следующей форварда Амарилдо. В таком компактном составе Бразилия выиграла чемпионат. Второй раз подряд.
В послевоенные годы и поныне тренеры (за редким исключением) привозили на турниры полный боевой комплект. Однако поднятую аргентинцами в 1930 году планку долго никто не смог преодолеть. Всего две сборные рекордный результат повторили: в 1938-м — Бразилия, в 1966-м — СССР. Так карта легла. Две победы в группе обеспечили нашей команде выход в четвертьфинал. На третью игру, с Чили, ничего не значившую, тренер Николай Морозов, дабы дать передышку основному составу, выставил запасных. Спустя полвека, в 1978 году, тренер французов Мишель Идальго от игры к игре тасовал состав: в трех матчах расстрелял всю обойму до последнего патрона. Цели не достиг, зато полувековой рекорд Аргентины (кстати, на ее родине) обновил — всех 22 футболистов трудоустроил.
Рекорд, как тогда казалось, абсолютный, на века. Превзойти его невозможно, разве что повторить. Повторили аж восемь сборных, в их числе и российская. В 1994-м Павел Садырин после «бунта на корабле», повез команду в США и дал сыграть всем. Не помогло.
Ничего абсолютного в мире нет. Рулевые мирового футбола, коих постиг реформаторский зуд, поэтапно расширяли рамки мировых турниров и на ЧМ-2014 в Бразилии увеличили заявочные списки до 23 человек. Попытки сборных Испании и Колумбии обновить достижение французов оказались тщетными, они лишь повторили его. Тем же путем следовал и голландский тренер Луи ван Гал, затруднивший всех своих парней, кроме проскучавшего на лавке третьего вратаря. В матче за третье место, Бразилия — Голландия, «Оранжевые» к 86-й минуте обыгрывали хозяев убедительно — 3:0. Понимая, что встреча выиграна, тренер за две минуты до конца заменил основного голкипера Силлессена на «лавочника» Фрома. Неужели знал, что идет на рекорд? Как бы то ни было, он состоялся: в составе одной команды сыграли все 23 заявленных футболиста.
Через четыре года в Катаре ФИФА расширила заявочные списки до 26 игроков. Этим обстоятельством воспользовалась 6 декабря Швейцария, успев задействовать 24 футболистов. Спустя три дня тренер Бразилии Тите в проходном матче с Камеруном дал поиграть всем, не задействованным до той поры футболистам. Теперь рекорд принадлежит Бразилии. Единственное достижение бразильцев в Катаре.
Забитые мячи. По замыслу автора, этот пункт должен был играть роль вспомогательную, дабы читатель мог определить вклад «джокеров» в общую кассу. Но неожиданно вышел на первый план.
Если вы успели обратить внимание на забитые в Катаре голы, то искренне, вместе с автором этих строк, возрадовались рождению нового рекорда в количественном его выражении. Выдался год в этой пустынной стране урожайным: никогда еще на чемпионатах мира так много не забивали. Поблагодарим французского форварда Мбаппе. За две минуты до истечения дополнительного времени финальной игры он забил рекордный 172-й мяч, заодно свой восьмой турнирный, вышел в единоличные лидеры в споре бомбардиров и заслуженно получил «Золотую бутсу». Чему я безмерно рад.
Выпив (и закусив) за рождение нового рекорда и лучшего бомбардира, вернемся к нашим баранам, резервистам то есть. И умению тренеров манипулировать ими, ротировать состав по ходу матча.
О голах можно говорить долго, смаковать их, вдаваться в детали, живописать забитые головой, левыми, правыми конечностями и прочими частями тела, разрешенными правилами. Со стандартов, с белой точки, несправедливо засчитанные и отмененные, нет ни времени (то есть газетной площади), ни желания. Но не упомянуть о брошенных в пекло в ходе сражения резервистах и выполнивших боевую задачу было бы по отношению к ним несправедливо. Хотя бы потому, что некоторым довелось решить судьбу отдельных матчей.
Появилась такая возможность только в девятом по счету мировом первенстве. До этого консервативные англичане, подарив миру лучшую игру с мячом, строго следили за соблюдением установленных ими правил. В ФИФА британцы захватили Комитет по правилам и не допускали инакомыслия, никаких вольностей, трактовок и отсебятины. Замены исключались везде и всюду, тем более в турнирах официальных — олимпийских, мировых, континентальных. Сами закон не нарушали и другим не позволяли. Английская сборная воздерживалась на протяжении чуть ли не сотни лет, лишь в ноябре 1956 года в матче на «Уэмбли» с Югославией заменили одного игрока — Хайнеса на Тэйлора. Тот вышел, забил два гола и довел скромный счет до крупного — 3:0.
Футбол триумфально шествовал по планете, и с ростом числа национальных федераций справляться англичанам с ролью международного жандарма становилось все труднее. Во внутренних чемпионатах каждая федерация устанавливала свои правила, нередко нарушались каноны и в международных матчах сборных и клубов. Но в соревнованиях, проходивших под эгидой ФИФА (позже — и УЕФА), закон под бдительным оком родоначальников соблюдался неукоснительно.
Упорство законодателей вызывало массовое недовольство. Не имея возможности заменять выбывших из-за травмы игроков, команды, продолжая встречи в меньшинстве, порой вдевятером, теряли очки. Под напором усилившихся с каждым годом атак британцы отступили. На ЧМ-1970 в Мексике разрешили заменять во время игры двоих футболистов. Почин в день открытия турнира, 31 мая, в игре Мексика — СССР сделал тренер советской сборной Гавриил Качалин. На 46-й минуте Гавриил Дмитриевич выпустил на поле Анатолия Пузача вместо Виктора Серебряникова. Через неделю состоялся и первый гол резервиста. 7 июня мексиканец Басагурен на 84-й минуте (через семь минут после появления на поле) забил гол сальвадорскому вратарю Маганье и довершил разгром его команды — 4:0. И пошло-поехало. С тех пор «лавочники» отличились уже более двухсот раз. Между прочим, и юбилейный гол организовали — двухсотый.
Сработали оперативно. На второй день турнира в Катаре, 21 ноября, тренер английский Саутгейт на 70-й минуте матча с Ираном ввел в игру Рэшфорда с Грилишем. Через минуту Рэшфорд забил 198-й гол резервистов, вслед за ним Грилиш — 199-й и дал шанс запасным Голландии и Сенегала (эти сборные вышли на поле через час после завершения упомянутой только что встречи) показать миру юбиляра, довольно упитанного. Воспользовался шансом на 90-й минуте голландец Классен вскоре после вступления в игру.
Что же до эффективности замен, то сначала получалось не очень. Да и тренеры не сразу поняли и осознали выгоду новых правил, не всегда меняли двоих игроков, чаще ограничивались одним, а то и вовсе завершали встречи стартовым составом. Иногда неплохо получалось. Бразильцы, в том же 1970-м, полуфинал с Уругваем и финал с Италией провели одиннадцатью игроками. Игра получалась, и тренер Загало решил не портить кашу маслом: обе встречи бразильцы выиграли уверенно (3:1 и 4:1) и в третий раз взошли на пьедестал.
Ну а тренеры постепенно разобрались, что к чему, вошли во вкус и все смелее стали маневрировать составом. О чем свидетельствует таблица. Процент замен (от возможных) шел вверх. Правда, с некоторыми отступлениями, а в 2018-м в России вплотную к пику подобрался — 99 %!
Так формулировался один из трех законов диалектического материализма. По утверждению теоретиков, апологетов марксизма (кстати, открытый идеалистом Гегелем), универсальный, применимый во всех сферах жизни общества. Как, к примеру, цитатники Мао в разгул «культурной революции» в Китае. Говорят, его успешно использовали в парикмахерском деле, выращивании капусты, чистке обуви, удалении зубов... Проверю его эффективность применительно в футбольной статистике. Конкретно к затронутой теме.
Но прежде зададимся вопросом: в каких случаях тренеры, у коих появилась возможность для маневра, меняли игроков. Причины разные:
а) ситуация вынуждала — выбывшего из-за ранения бойца сменял товарищ;
б) игрока, не выполнившего установку, сажали на лавку;
в) стратег вносил изменения в изначальную тактику;
г) форс-мажор, острая необходимость спасать матч вынуждала идти ва-банк, ослабляя оборону, включать в игру нападающих;
д) задача противоположная: с целью сохранить устраивающий результат укрепляли оборону;
е) не чурались маленьких хитростей (выражение Владимира Маслаченко), затевали замену на последних минутах, дабы время, ежели счет на табло устраивал, потянуть. Работало, когда время, затраченное на замены и разные прочие паузы (чем симулянты пользовались), судьи не прибавляли. Возможно, перечислил не все случаи, но и этих достаточно для выводов, пусть и поверхностных.
Понятно, что нет прямой зависимости между числом замен и забитыми голами запасных. Поскольку меняли и вратарей (правда, крайне редко), оборонцев, с целью не пропустить. Да и форварды далеко не всегда установку выполняли. Так, с увеличением числа команд на ЧМ-1974 в ФРГ (естественно, и футболистов) больше стало и замен, но это не шибко сказалось на результативности: производительность труда запасных увеличилась... на один мяч. Когда же число матчей возросло, да еще три замены разрешили, резкого и стабильного роста результативности не произошло, колебалась она в ту и другую сторону. А ныне в Катаре при пяти заменах (иной раз шести, а Дидье Дешам в финале и семерых, установив мировой рекорд, сменил) число введенных на поле футболистов возросло чуть ли не вдвое, но рекорд, установленный в Бразилии, устоял. Вывод однозначен: количество далеко не всегда переходит в качество.
В командной номинации «Джокеры года» рекорд (5 голов) установлен сборной Камеруна в 1990 году. Через 16 лет (ЧМ-2006) его повторили итальянцы, спустя еще восемь (2014) — и немцы.
Сузим масштаб. Опять же сборные, но отличившиеся в одном матче. Лауреатов представлю больше — пятерку. О причине легко догадаетесь. 1. Венгрия — 4 (1982). 2. Парагвай — 3 (2002). 3. Австралия — 3 (2006). 4. Аргентина — 3 (2006). 5. Россия — 3 (2018).
Зачет личный. В лидерах камерунец Роже Милла с пятью мячами. Пятый (28.06.1994 в Сан-Франциско) забил нашему Станиславу Черчесову. Это был самый «старый» гол чемпионатов мира, авторства 42-летнего камерунца. За Милла с тремя мячами — венгр Ласло Кишш (1982), парагваец Нельсон Куэвас (2002) и немец Андре Шюррле (2014).
Особняком стоит матч, сыгранный 15 июня 1982 года в испанском городе Эльче, Венгрия — Сальвадор (10:1). Наставники команд произвели три замены: в игру вступили сальвадорец Луис Рамирес и два венгра — Ласло Кишш и Лазар Сентеш. На троих ребята соорудили два мировых рекорда. Командный — забили пять мячей (что в одном матче никому не удавалось) и индивидуальный — Кишш сделал хет-трик, единственный из джокеров в одной игре. События развивались стремительно. На 65-й минуте Рамирес начал, мадьяры продолжили. Сработало интернациональное трио быстро и качественно, на все про все понадобилось им всего 12 минут! Забить пять мячей за считаные минуты, да еще стараниями одних «лавочников», не удавалось никому. Рекорд феноменальный. Сказка, чудо!
Командой лидируют немцы — 18 мячей, Италия — 17, Голландия с Испанией — по 14, замыкает пятерку Аргентина — 10.
Послематчевые 11-метровые серии без резервистов не обходятся. Посему пристальное к ним внимание.
О них мой реактивный коллега Бурдаков успел в невероятной турнирной суматохе кое-что рассказать. По горячему, повторюсь, работать не способен. Когда дым рассеялся, собрал поединки нынешние, сравнил их с предыдущими, и продолжить тему готов.
Начну с истоков. Впервые к этой процедуре приступили на ЧМ-1982 после яркого, драматичного матча за выход в финал сборных ФРГ и Франции. Незадолго до истечения дополнительного времени «Трехцветные» вели — 3:1. Но несгибаемые железные немцы счет сравняли — 3:3. Состязание в меткости тоже складывалось в пользу французов: 1:0, 2:1, 3:2. А когда немец Штилике не сумел переиграть вратаря, французы могли добиться решающего перевеса. Однако Сикс ответил любезностью на любезность и подарил сопернику шанс. Зря. Тот им воспользовался. При счете 4:4 решающую ошибку допустил защитник французской сборной Босси. А Хрубеш последним ударом вывел немецкую команду в финал — 5:4. Весомую лепту в победу внесли вышедшие на замену Румменигге и Хрубеш, пионеры, первые «джокеры» в послематчевой перестрелке. А первый гол в этом упражнении забил француз Жиресс, отразил, после удара немца Штилике- его товарищ Эттори.
Рассказать обо всех 35 сериях, вы понимаете, не смогу по «техническим причинам». Возложу эту тягомотную, энергозатратную работу на немногословных, предельно лаконичных друзей моих — цифры. Послушайте (лучше взгляните) на короткую, но содержательную их речь.
Пенальти послематчевые
|
Год
|
КС
|
КП
|
З
|
%
|
НЗ
|
В
|
Ш(П)
|
М(В)
|
Дж
|
%
|
1982
|
1
|
12
|
9
|
75,00
|
3
|
3
|
-
|
-
|
2(2)
|
100,0
|
1986
|
3
|
27
|
21
|
77,78
|
6
|
4
|
-
|
2
|
7(6)
|
85,7
|
1990
|
4
|
38
|
28
|
73,68
|
10
|
7
|
1
|
2
|
10(7)
|
70,0
|
1994
|
3
|
29
|
18
|
62,07
|
11
|
7
|
-
|
4
|
3(3)
|
100,0
|
1998
|
3
|
28
|
20
|
71,43
|
8
|
7
|
1
|
-
|
9(7)
|
77,8
|
2002
|
2
|
19
|
13
|
68,42
|
6
|
3
|
2
|
1
|
4(3)
|
75,0
|
2006
|
4
|
33
|
21
|
63,64
|
12
|
8
|
3
|
1
|
15(10)
|
66,7
|
2010
|
2
|
17
|
14
|
82,35
|
3
|
2
|
-
|
1
|
7(6)
|
85,7
|
2014
|
4
|
36
|
26
|
72,22
|
10
|
8
|
1
|
1
|
6(3)
|
50,0
|
2018
|
4
|
39
|
26
|
66,67
|
13
|
11
|
1
|
1
|
19(10)
|
52,6
|
2022
|
5
|
41
|
26
|
63,41
|
15
|
10
|
3
|
2
|
27(18)
|
66,7
|
Итого
|
35
|
319
|
222
|
69,59
|
97
|
70
|
12
|
15
|
109(75)
|
68,8
КС — количество серий, КП — количество попыток, З — забито, НЗ — не забито, В — отражено вратарями, Ш(П) — штанга (перекладина), М(В) мимо (выше), Дж — попытки джокеров (в скобках — забито).
Перепад в результатах заметный, а итоговый (68,8) значительно уступает общетурнирному (79,3), когда пенальти пробивались в игровое время. Отчего? Попытаюсь выразить свое мнение, дилетантское. Не судите строго.
Мне кажется (не исключаю, что так оно и есть), к физической усталости после двухчасовой беготни добавляется огромное нервное напряжение. Повышенная ответственность, страх промахнуться и сказываются на результате. Не потому ли тренеры, когда матч клонится к ничьей, вливают в изношенный организм свежую кровь. Резервисты и сил больше сохранили, и нервов. Правда, ответственность за результат над ними все же довлеет.
Поначалу тренерские ходы себя оправдывали. В первое двадцатилетие (1982-2002) резервисты подходили к «точке» 35 раз и отметились 28 попаданиями. Процент (80,00) выше среднего показателя на мировых чемпионатах. Затем он снизился. Но на двух последних турнирах наставники стали чаще доверять запасным, привлекать их к процессу. В 2018-м в России в сериях участвовали 19 «лавочников» и 20 игроков стартового состава. И стреляли лучше, что и отразила таблица. Ныне резервисты, можно сказать, доминировали: им тренеры доверили 27 попыток, игрокам основы — всего 14. Вдвое меньше. И били запасные качественнее, процентный показатель в их пользу — 66,7 против 57,1.
Отвлечемся от процентов. Повод есть. В Катаре установили мировой рекорд по количеству 11-метровых экзекуций — пять, число ударов с «точки» — 41. Отметим и вратарей в этом нелегком, казалось, безнадежном, как принято было считать, деле. Проявили они себя блестяще: ныне из 36 летевших в створ выстрелов обезвредили десять — 28 %. Общий процент отраженных из направленных в раму в послематчевых сериях чуть ниже, но тоже довольно высок — 24 процента. Каждый четвертый мяч, летевший в цель, парировали!
Такую вот картину изобразили цифры, предоставив любителям и специалистам пищу для размышлений и определенных выводов.
На сегодня все. Всем читателям «СЭ» здоровья в наступающем году и успехов во всех начинаниях. До встречи (как время летит) в 2023-м.