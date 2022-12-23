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Сегодня, 00:00

Роль «джокеров» в мировом футболе

Аксель Вартанян
Историк/статистик
28 июня 1994 года. Сан-Франциско. Матч группового турнира ЧМ-1994. Россия — Камерун — 6:1. Рекордсмен мира по результативности в одном матче ЧМ Олег Саленко, который забил 5 мячей, и Роже Милла, автор самого возрастного гола в истории первенства планеты.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Лионель Месси забивает пенальти.
Фото Reuters
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Легендарный историк и статистик Аксель Вартанян подвел итоги турнира в Катаре и сравнил его с предыдущими ЧМ.

Статистика Акселя Вартаняна

Неужели этот кошмар, называемый чемпионатом мира, кончился? Впрыскивать людям на протяжении двух недель с утра до ночи четырехматчевую дозу (впоследствии чуть сокращенную) — нагрузка непосильная даже для молодого и здорового организма. Весь месяц футбол, один футбол, и ничего, кроме футбола. С нескончаемыми разборками в паузах между матчами, оценками, анализом, прогнозами (редко сбываемыми). От ощущения, что провел месяц в палате номер шесть, еще не избавился. А тут еще высказаться обо всем этом попросили. Высказываюсь.

Реагировать на цепь непрерывных событий был не в состоянии, угнаться за «отрядом быстрого реагирования» в лице бесподобного Кирилла Бурдакова — тем более. Потому как тугодум. Мой удел — собрать в кучу разбросанные повсюду цифры, присмотреться к ним, поразмышлять, войти в контакт, найти, если возможно, закономерности и сделать выводы. На все время нужно. Спасибо Кириллу, обрушив на всех нас потоки цифр и фактов, он заметно облегчил мне жизнь, отсек обширный круг тем. Мне осталось осветить уже обнародованные под иным ракурсом и извлечь из закромов не шибко популярные. Ими сегодня и займусь. Танцевать принято от печки. Классическую, многостворчатую, реконструировал, заменил несколько «деталей», преимущественно пенальти и карточки, новыми. Поскольку карательные акции — прерогатива судей, поговорим о них и плодами их работы в следующий раз.

Статистический отчет без таблицы — это как

Брачная ночь без невесты

Представленная вашему вниманию может показаться незавершенной, с дефектом даже. Это не так, вы в ней разберетесь, если что, подсоблю.

Год

КК

КФ

И

М

МКЗ

ЗР

%

ГС

%

1930

13

189

18

70

-

-

-

-

-

1934

16

208

17

70

-

-

-

-

1938

16

205

18

84

-

-

-

-

-

1950

13

191

22

88

-

-

-

-

-

1954

16

229

26

140

-

-

-

-

-

1958

16

246

35

126

-

-

-

-

-

1962

16

248

32

89

-

-

-

-

-

1966

16

255

32

89

-

-

-

-

-

1970

16

273

32

95

128

103

80,5

5

5,3

1974

16

267

38

97

152

107

70,4

5

5,2

1978

16

278

38

102

152

116

76,3

6

5,9

1982

24

396

52

146

208

165

79,3

16

11,0

1986

24

416

52

132

208

188

90,4

11

8,3

1990

24

413

52

115

208

190

9134

20

17,4

1994

24

427

52

141

208

199

95,7

13

9,2

1998

32

573

64

171

384

336

87,5

15

8,8

2002

32

582

64

161

384

348

90,6

21

13,0

2006

32

600

64

147

384

367

9563

23

15,7

2010

32

599

64

145

384

315

82,0

15

10,3

2014

32

606

64

171

384

372

96,9

32

18,7

2018

32

602

64

169

384

380

99,0

15

8,9

2022

32

681

64

172

640

566

88,4

30

17,4

Итого

-

-

964

2720

4208

3752

89,2

227

8,3

КК — количество команд, КФ — количество футболистов, И — игры, М — мячи, МКЗ — максимальное количество разрешенных замен, ЗР — замены реальные , % - процентное между ними соотношение, ГС — голы «скамейки», % - процент забитых мячей резервистов по отношению к общетурнирным.

Пройдусь по позициям. Как положено — слева направо. Повезет, всплывут милые сердцу цифроманов наряду с круглыми, юбилейными, и рекордные. Покажу их во всем блеске, красивых, пышущих здоровьем.

В первой колонке — информация о количестве команд, неуклонно возрастающая: за без малого сотню лет- едва ли не втрое. И еще, как говорят преферансисты, не вечер: через четыре года ненасытные, жадные до денег «фифовские» начальники обещают чуть ли не до полусотни (48) довести. С ростом количества сборных возросло, естественно, и народонаселение. Демографический взрыв случился: число футболистов, участвовавших в игре, возросло в сравнении с 1930 годом более чем втрое. Организаторы разрешали включать в заявку по 22 футболиста. В 2010-м число заявленных возросло до 23 игроков, с нынешнего турнира — до 26.

На первых порах не все этим правом пользовались, денежки экономили. А из прибывших не все на поле выходили и, сидя на лавке, становились зрителями. Многие команды явились на ЧМ-1930 в Уругвай с 14-15 игроками. Только аргентинский тренер Камминз, использовав в пяти матчах 21 футболиста, вывел команду в финал и получил серебро. Чемпионат выиграл Уругвай, победу ему обеспечили 15 футболистов. А сборные США и Франции все три матча провели в одном составе — стартовом, с одиннадцатью игроками. Американцы при этом бронзу получили.

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Меня больше впечатлили бразильцы на ЧМ-1962 в Чили. Во всех пяти играх обошлись практически одним составом, 12 футболистами. Лишь травма Пеле во второй игре с Чехословакией вынудила тренера ввести в основу в следующей форварда Амарилдо. В таком компактном составе Бразилия выиграла чемпионат. Второй раз подряд.

В послевоенные годы и поныне тренеры (за редким исключением) привозили на турниры полный боевой комплект. Однако поднятую аргентинцами в 1930 году планку долго никто не смог преодолеть. Всего две сборные рекордный результат повторили: в 1938-м — Бразилия, в 1966-м — СССР. Так карта легла. Две победы в группе обеспечили нашей команде выход в четвертьфинал. На третью игру, с Чили, ничего не значившую, тренер Николай Морозов, дабы дать передышку основному составу, выставил запасных. Спустя полвека, в 1978 году, тренер французов Мишель Идальго от игры к игре тасовал состав: в трех матчах расстрелял всю обойму до последнего патрона. Цели не достиг, зато полувековой рекорд Аргентины (кстати, на ее родине) обновил — всех 22 футболистов трудоустроил.

Рекорд, как тогда казалось, абсолютный, на века. Превзойти его невозможно, разве что повторить. Повторили аж восемь сборных, в их числе и российская. В 1994-м Павел Садырин после «бунта на корабле», повез команду в США и дал сыграть всем. Не помогло.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Reuters
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters

Рекорд французов пал

Ничего абсолютного в мире нет. Рулевые мирового футбола, коих постиг реформаторский зуд, поэтапно расширяли рамки мировых турниров и на ЧМ-2014 в Бразилии увеличили заявочные списки до 23 человек. Попытки сборных Испании и Колумбии обновить достижение французов оказались тщетными, они лишь повторили его. Тем же путем следовал и голландский тренер Луи ван Гал, затруднивший всех своих парней, кроме проскучавшего на лавке третьего вратаря. В матче за третье место, Бразилия — Голландия, «Оранжевые» к 86-й минуте обыгрывали хозяев убедительно — 3:0. Понимая, что встреча выиграна, тренер за две минуты до конца заменил основного голкипера Силлессена на «лавочника» Фрома. Неужели знал, что идет на рекорд? Как бы то ни было, он состоялся: в составе одной команды сыграли все 23 заявленных футболиста.

Через четыре года в Катаре ФИФА расширила заявочные списки до 26 игроков. Этим обстоятельством воспользовалась 6 декабря Швейцария, успев задействовать 24 футболистов. Спустя три дня тренер Бразилии Тите в проходном матче с Камеруном дал поиграть всем, не задействованным до той поры футболистам. Теперь рекорд принадлежит Бразилии. Единственное достижение бразильцев в Катаре.

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Пункт следующий — «М»

Забитые мячи. По замыслу автора, этот пункт должен был играть роль вспомогательную, дабы читатель мог определить вклад «джокеров» в общую кассу. Но неожиданно вышел на первый план.

Если вы успели обратить внимание на забитые в Катаре голы, то искренне, вместе с автором этих строк, возрадовались рождению нового рекорда в количественном его выражении. Выдался год в этой пустынной стране урожайным: никогда еще на чемпионатах мира так много не забивали. Поблагодарим французского форварда Мбаппе. За две минуты до истечения дополнительного времени финальной игры он забил рекордный 172-й мяч, заодно свой восьмой турнирный, вышел в единоличные лидеры в споре бомбардиров и заслуженно получил «Золотую бутсу». Чему я безмерно рад.

Выпив (и закусив) за рождение нового рекорда и лучшего бомбардира, вернемся к нашим баранам, резервистам то есть. И умению тренеров манипулировать ими, ротировать состав по ходу матча.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Немного истории

О голах можно говорить долго, смаковать их, вдаваться в детали, живописать забитые головой, левыми, правыми конечностями и прочими частями тела, разрешенными правилами. Со стандартов, с белой точки, несправедливо засчитанные и отмененные, нет ни времени (то есть газетной площади), ни желания. Но не упомянуть о брошенных в пекло в ходе сражения резервистах и выполнивших боевую задачу было бы по отношению к ним несправедливо. Хотя бы потому, что некоторым довелось решить судьбу отдельных матчей.

Появилась такая возможность только в девятом по счету мировом первенстве. До этого консервативные англичане, подарив миру лучшую игру с мячом, строго следили за соблюдением установленных ими правил. В ФИФА британцы захватили Комитет по правилам и не допускали инакомыслия, никаких вольностей, трактовок и отсебятины. Замены исключались везде и всюду, тем более в турнирах официальных — олимпийских, мировых, континентальных. Сами закон не нарушали и другим не позволяли. Английская сборная воздерживалась на протяжении чуть ли не сотни лет, лишь в ноябре 1956 года в матче на «Уэмбли» с Югославией заменили одного игрока — Хайнеса на Тэйлора. Тот вышел, забил два гола и довел скромный счет до крупного — 3:0.

Футбол триумфально шествовал по планете, и с ростом числа национальных федераций справляться англичанам с ролью международного жандарма становилось все труднее. Во внутренних чемпионатах каждая федерация устанавливала свои правила, нередко нарушались каноны и в международных матчах сборных и клубов. Но в соревнованиях, проходивших под эгидой ФИФА (позже — и УЕФА), закон под бдительным оком родоначальников соблюдался неукоснительно.

Упорство законодателей вызывало массовое недовольство. Не имея возможности заменять выбывших из-за травмы игроков, команды, продолжая встречи в меньшинстве, порой вдевятером, теряли очки. Под напором усилившихся с каждым годом атак британцы отступили. На ЧМ-1970 в Мексике разрешили заменять во время игры двоих футболистов. Почин в день открытия турнира, 31 мая, в игре Мексика — СССР сделал тренер советской сборной Гавриил Качалин. На 46-й минуте Гавриил Дмитриевич выпустил на поле Анатолия Пузача вместо Виктора Серебряникова. Через неделю состоялся и первый гол резервиста. 7 июня мексиканец Басагурен на 84-й минуте (через семь минут после появления на поле) забил гол сальвадорскому вратарю Маганье и довершил разгром его команды — 4:0. И пошло-поехало. С тех пор «лавочники» отличились уже более двухсот раз. Между прочим, и юбилейный гол организовали — двухсотый.

Сработали оперативно. На второй день турнира в Катаре, 21 ноября, тренер английский Саутгейт на 70-й минуте матча с Ираном ввел в игру Рэшфорда с Грилишем. Через минуту Рэшфорд забил 198-й гол резервистов, вслед за ним Грилиш — 199-й и дал шанс запасным Голландии и Сенегала (эти сборные вышли на поле через час после завершения упомянутой только что встречи) показать миру юбиляра, довольно упитанного. Воспользовался шансом на 90-й минуте голландец Классен вскоре после вступления в игру.

Что же до эффективности замен, то сначала получалось не очень. Да и тренеры не сразу поняли и осознали выгоду новых правил, не всегда меняли двоих игроков, чаще ограничивались одним, а то и вовсе завершали встречи стартовым составом. Иногда неплохо получалось. Бразильцы, в том же 1970-м, полуфинал с Уругваем и финал с Италией провели одиннадцатью игроками. Игра получалась, и тренер Загало решил не портить кашу маслом: обе встречи бразильцы выиграли уверенно (3:1 и 4:1) и в третий раз взошли на пьедестал.

Ну а тренеры постепенно разобрались, что к чему, вошли во вкус и все смелее стали маневрировать составом. О чем свидетельствует таблица. Процент замен (от возможных) шел вверх. Правда, с некоторыми отступлениями, а в 2018-м в России вплотную к пику подобрался — 99 %!

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Переход количественных изменений в качественные

Так формулировался один из трех законов диалектического материализма. По утверждению теоретиков, апологетов марксизма (кстати, открытый идеалистом Гегелем), универсальный, применимый во всех сферах жизни общества. Как, к примеру, цитатники Мао в разгул «культурной революции» в Китае. Говорят, его успешно использовали в парикмахерском деле, выращивании капусты, чистке обуви, удалении зубов... Проверю его эффективность применительно в футбольной статистике. Конкретно к затронутой теме.

Но прежде зададимся вопросом: в каких случаях тренеры, у коих появилась возможность для маневра, меняли игроков. Причины разные:

а) ситуация вынуждала — выбывшего из-за ранения бойца сменял товарищ;

б) игрока, не выполнившего установку, сажали на лавку;

в) стратег вносил изменения в изначальную тактику;

г) форс-мажор, острая необходимость спасать матч вынуждала идти ва-банк, ослабляя оборону, включать в игру нападающих;

д) задача противоположная: с целью сохранить устраивающий результат укрепляли оборону;

е) не чурались маленьких хитростей (выражение Владимира Маслаченко), затевали замену на последних минутах, дабы время, ежели счет на табло устраивал, потянуть. Работало, когда время, затраченное на замены и разные прочие паузы (чем симулянты пользовались), судьи не прибавляли. Возможно, перечислил не все случаи, но и этих достаточно для выводов, пусть и поверхностных.

Понятно, что нет прямой зависимости между числом замен и забитыми голами запасных. Поскольку меняли и вратарей (правда, крайне редко), оборонцев, с целью не пропустить. Да и форварды далеко не всегда установку выполняли. Так, с увеличением числа команд на ЧМ-1974 в ФРГ (естественно, и футболистов) больше стало и замен, но это не шибко сказалось на результативности: производительность труда запасных увеличилась... на один мяч. Когда же число матчей возросло, да еще три замены разрешили, резкого и стабильного роста результативности не произошло, колебалась она в ту и другую сторону. А ныне в Катаре при пяти заменах (иной раз шести, а Дидье Дешам в финале и семерых, установив мировой рекорд, сменил) число введенных на поле футболистов возросло чуть ли не вдвое, но рекорд, установленный в Бразилии, устоял. Вывод однозначен: количество далеко не всегда переходит в качество.

Лионель Месси. Месси побил рекорд Маттеуса и обогнал Пеле по голам

«Доска почета»

В командной номинации «Джокеры года» рекорд (5 голов) установлен сборной Камеруна в 1990 году. Через 16 лет (ЧМ-2006) его повторили итальянцы, спустя еще восемь (2014) — и немцы.

Сузим масштаб. Опять же сборные, но отличившиеся в одном матче. Лауреатов представлю больше — пятерку. О причине легко догадаетесь. 1. Венгрия — 4 (1982). 2. Парагвай — 3 (2002). 3. Австралия — 3 (2006). 4. Аргентина — 3 (2006). 5. Россия — 3 (2018).

Зачет личный. В лидерах камерунец Роже Милла с пятью мячами. Пятый (28.06.1994 в Сан-Франциско) забил нашему Станиславу Черчесову. Это был самый «старый» гол чемпионатов мира, авторства 42-летнего камерунца. За Милла с тремя мячами — венгр Ласло Кишш (1982), парагваец Нельсон Куэвас (2002) и немец Андре Шюррле (2014).

Особняком стоит матч, сыгранный 15 июня 1982 года в испанском городе Эльче, Венгрия — Сальвадор (10:1). Наставники команд произвели три замены: в игру вступили сальвадорец Луис Рамирес и два венгра — Ласло Кишш и Лазар Сентеш. На троих ребята соорудили два мировых рекорда. Командный — забили пять мячей (что в одном матче никому не удавалось) и индивидуальный — Кишш сделал хет-трик, единственный из джокеров в одной игре. События развивались стремительно. На 65-й минуте Рамирес начал, мадьяры продолжили. Сработало интернациональное трио быстро и качественно, на все про все понадобилось им всего 12 минут! Забить пять мячей за считаные минуты, да еще стараниями одних «лавочников», не удавалось никому. Рекорд феноменальный. Сказка, чудо!

Командой лидируют немцы — 18 мячей, Италия — 17, Голландия с Испанией — по 14, замыкает пятерку Аргентина — 10.

Послематчевые 11-метровые серии без резервистов не обходятся. Посему пристальное к ним внимание.

Лионель Месси забивает пенальти. Фото Reuters
Лионель Месси забивает пенальти.
Фото Reuters

Пенальти сверхурочные

О них мой реактивный коллега Бурдаков успел в невероятной турнирной суматохе кое-что рассказать. По горячему, повторюсь, работать не способен. Когда дым рассеялся, собрал поединки нынешние, сравнил их с предыдущими, и продолжить тему готов.

Начну с истоков. Впервые к этой процедуре приступили на ЧМ-1982 после яркого, драматичного матча за выход в финал сборных ФРГ и Франции. Незадолго до истечения дополнительного времени «Трехцветные» вели — 3:1. Но несгибаемые железные немцы счет сравняли — 3:3. Состязание в меткости тоже складывалось в пользу французов: 1:0, 2:1, 3:2. А когда немец Штилике не сумел переиграть вратаря, французы могли добиться решающего перевеса. Однако Сикс ответил любезностью на любезность и подарил сопернику шанс. Зря. Тот им воспользовался. При счете 4:4 решающую ошибку допустил защитник французской сборной Босси. А Хрубеш последним ударом вывел немецкую команду в финал — 5:4. Весомую лепту в победу внесли вышедшие на замену Румменигге и Хрубеш, пионеры, первые «джокеры» в послематчевой перестрелке. А первый гол в этом упражнении забил француз Жиресс, отразил, после удара немца Штилике- его товарищ Эттори.

Рассказать обо всех 35 сериях, вы понимаете, не смогу по «техническим причинам». Возложу эту тягомотную, энергозатратную работу на немногословных, предельно лаконичных друзей моих — цифры. Послушайте (лучше взгляните) на короткую, но содержательную их речь.

Пенальти послематчевые

Год

КС

КП

З

%

НЗ

В

Ш(П)

М(В)

Дж

%

1982

1

12

9

75,00

3

3

-

-

2(2)

100,0

1986

3

27

21

77,78

6

4

-

2

7(6)

85,7

1990

4

38

28

73,68

10

7

1

2

10(7)

70,0

1994

3

29

18

62,07

11

7

-

4

3(3)

100,0

1998

3

28

20

71,43

8

7

1

-

9(7)

77,8

2002

2

19

13

68,42

6

3

2

1

4(3)

75,0

2006

4

33

21

63,64

12

8

3

1

15(10)

66,7

2010

2

17

14

82,35

3

2

-

1

7(6)

85,7

2014

4

36

26

72,22

10

8

1

1

6(3)

50,0

2018

4

39

26

66,67

13

11

1

1

19(10)

52,6

2022

5

41

26

63,41

15

10

3

2

27(18)

66,7

Итого

35

319

222

69,59

97

70

12

15

109(75)

68,8

КС — количество серий, КП — количество попыток, З — забито, НЗ — не забито, В — отражено вратарями, Ш(П) — штанга (перекладина), М(В) мимо (выше), Дж — попытки джокеров (в скобках — забито).

Перепад в результатах заметный, а итоговый (68,8) значительно уступает общетурнирному (79,3), когда пенальти пробивались в игровое время. Отчего? Попытаюсь выразить свое мнение, дилетантское. Не судите строго.

Мне кажется (не исключаю, что так оно и есть), к физической усталости после двухчасовой беготни добавляется огромное нервное напряжение. Повышенная ответственность, страх промахнуться и сказываются на результате. Не потому ли тренеры, когда матч клонится к ничьей, вливают в изношенный организм свежую кровь. Резервисты и сил больше сохранили, и нервов. Правда, ответственность за результат над ними все же довлеет.

Поначалу тренерские ходы себя оправдывали. В первое двадцатилетие (1982-2002) резервисты подходили к «точке» 35 раз и отметились 28 попаданиями. Процент (80,00) выше среднего показателя на мировых чемпионатах. Затем он снизился. Но на двух последних турнирах наставники стали чаще доверять запасным, привлекать их к процессу. В 2018-м в России в сериях участвовали 19 «лавочников» и 20 игроков стартового состава. И стреляли лучше, что и отразила таблица. Ныне резервисты, можно сказать, доминировали: им тренеры доверили 27 попыток, игрокам основы — всего 14. Вдвое меньше. И били запасные качественнее, процентный показатель в их пользу — 66,7 против 57,1.

Эмилиано Мартинес, Килиан Мбаппе, Софьян Амрабат. Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»

Отвлечемся от процентов. Повод есть. В Катаре установили мировой рекорд по количеству 11-метровых экзекуций — пять, число ударов с «точки» — 41. Отметим и вратарей в этом нелегком, казалось, безнадежном, как принято было считать, деле. Проявили они себя блестяще: ныне из 36 летевших в створ выстрелов обезвредили десять — 28 %. Общий процент отраженных из направленных в раму в послематчевых сериях чуть ниже, но тоже довольно высок — 24 процента. Каждый четвертый мяч, летевший в цель, парировали!

Такую вот картину изобразили цифры, предоставив любителям и специалистам пищу для размышлений и определенных выводов.

На сегодня все. Всем читателям «СЭ» здоровья в наступающем году и успехов во всех начинаниях. До встречи (как время летит) в 2023-м.

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