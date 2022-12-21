10 открытий ЧМ-2022: от сменщика Роналду до двухметрового австралийца. Ими интересуются топ-клубы

Футболисты, совершившие прорыв в Катаре.

Аззедин Унаи, Марокко

Аззедин Унаи. Фото Reuters

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 22 года

Клуб: «Анже»

Статистика на ЧМ: 7 матчей

Кто им интересуется: «Лестер», «Севилья», «Барселона»

Даже не все любители французской лиги догадывались о таланте этого щуплого хавбека «Анже». Марокканцам на чемпионате мира противостояли лучшие команды планеты — Хорватия, Бельгия, Испания, Португалия. Однако Унаи никому не уступал центр поля, а еще изумлял всех радиоуправляемыми передачами и трудолюбием. Нет никаких сомнений, что зимой или летом он отправится на повышение за пухлую компенсацию.

Софьян Амрабат, Марокко

Софьян Амрабат. Фото Reuters

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 26 лет

Клуб: «Фиорентина»

Статистика на ЧМ: 7 матчей

Кто им интересуется: «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси»

Партнер Унаи по середине поля уже довольно известен в Европе — Амрабат больше трех лет выступает в Италии, в этом сезоне неплохо играет за «Фиорентину». Но чемпионат мира катапультировал его из ранга малоизвестного середняка в статус одного из лучших опорников планеты. Амрабат выполнил чудовищный объем черновой работы, не пропустив ни минуты на турнире. Неудивительно, что в гонку за хавбека уже включились самые серьезные клубы Европы.

Гонсалу Рамуш, Португалия

Гонсалу Рамуш. Фото Reuters

Позиция: нападающий

Возраст: 21 год

Клуб: «Бенфика»

Статистика на ЧМ: 4 матча, 3 гола, 1 голевая передача

Куда может перейти: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус», «Барселона»

Рамушу хватило всего одного матча, чтобы весь мир запомнил его фамилию. До начала плей-офф форвард «Бенфики» лишь пару раз вышел на замену «под премиальные», а на игру со Швейцарией неожиданно оказался в стартовом составе на позиции самого Криштиану Роналду. С бременем Рамуш справился на тысячу процентов: его хет-трик позволил Португалии разгромить противника, а чуть ли не на следующий день за Гонсалу выстроилась очередь из топ-клубов. Говорят, «Бенфика» готова продать нападающего только за прописанную сумму отступных, а это целых 120 миллионов евро.

Луис Чавес, Мексика

Луис Чавес. Фото Reuters

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 26 лет

Клуб: «Пачука»

Статистика на ЧМ: 3 матча, 1 гол

Кто им интересуется: «Аякс»

Мексика впервые с 1986 года не попала в плей-офф и вообще выглядела слабо. В команде выделялись только два футболиста — всем известный голкипер Гильермо Очоа и моторный хавбек Луис Чавес, который никогда не играл в Европе. В отличие от партнеров полузащитник «Пачуки» отдавался игре на сто процентов: он единолично управлял атаками своей сборной, менял темп матча и раздавал передачи любой длины и сложности. А венцом игры Чавеса, конечно, стал фантастический гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии.

Коди Гакпо, Нидерланды

Коди Гакпо. Фото AFP

Позиция: атакующий полузащитник/нападающий

Возраст: 23 года

Клуб: ПСВ

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 3 гола

Куда может перейти: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»

В Катар Гакпо прилетел в статусе крепкого футболиста, переросшего родной чемпионат Нидерландов. Из Катара он улетел в статусе настоящей звезды. Многогранный форвард ПСВ давно на радарах у лучших клубов планеты, но чемпионат мира активизировал их действия — Гакпо забил по мячу в каждом из матчей группового этапа, а заодно поразил болельщиков техникой, неординарными решениями и широченным атакующим арсеналом. Гакпо вот-вот уедет из ПСВ за гигантские деньги, но куда именно — пока вопрос.

Андрис Нопперт, Нидерланды

Андрис Нопперт. Фото Reuters

Позиция: вратарь

Возраст: 28 лет

Клуб: «Херенвен»

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 2 сухих, 4 пропущенных мяча

Кто им интересуется: «Аякс»

Перед чемпионатом мира у Луи ван Гала возникли серьезные проблемы с выбором основного голкипера, и он принял неочевидное решение: первым номером стал малоизвестный вратарь «Херенвена», который до поездки в Катар ни разу не играл за сборную Нидерландов. Ван Гал угадал: за пять матчей Нопперт отразил 18 ударов, а это третий показатель на ЧМ после Ливаковича и Щенсны. Неудивительно, что «Аякс» уже подготовил контракт для Андриса — у амстердамцев как раз трудности на последнем рубеже.

Доминик Ливакович, Хорватия

Доминик Ливакович. Фото AFP

Позиция: вратарь

Возраст: 27 лет

Клуб: «Динамо» Загреб

Статистика на ЧМ: 7 матчей, 2 сухих, 7 пропущенных мячей

Кто им интересуется: «Бавария», клубы АПЛ

Ливаковича трудно назвать открытием в исконном смысле слова — ему 27 лет, и уже на Евро-2020 он был основным голкипером сборной Хорватии. Но мало кто догадывался о его таланте киллера 11-метровых. В матче 1/8 финала с Японией Ливаковичу покорилось крайне редкое достижение — он отразил сразу три мяча в серии пенальти. А его геройства в битве с Бразилией отправились прямо в золотой фонд вратарских чудес на крупных турнирах. Пора Ливаковичу впервые в карьере покинуть чемпионат Хорватии.

Сауд Абдулхамид, Саудовская Аравия

Сауд Абдулхамид. Фото Reuters

Позиция: правый защитник

Возраст: 23 года

Клуб: «Аль-Хиляль»

Статистика на ЧМ: 3 матча

Кто им интересуется: «Севилья», «Милан», «Ювентус»

От аравийской сборной ждали трех разгромных поражений в группе и бесславного вылета, но она превзошла себя. Команда Эрве Ренара вписала себя в историю одной только победой над Аргентиной, а молодой защитник Сауд Абдулхамид сыграл так здорово против Месси, что заслужил внимание солидных европейских клубов.

Рицу Доан, Япония

Рицу Доан. Фото Reuters

Позиция: атакующий полузащитник/вингер

Возраст: 24 года

Клуб: «Фрайбург»

Статистика на ЧМ: 4 матча, 2 гола

Кто им интересуется: «Рома»

«Фрайбург» идет вторым в бундеслиге, а сборная Японии стала первой в группе смерти и вылетела лишь после серии пенальти. Что объединяет эти команды? Правый форвард Рицу Доан. Именно он забил первый гол немцам через четыре минуты после выхода на замену, и он же сравнял счет в игре с испанцами через две минуты после выхода на замену. Два важнейших гола в матчах с грандами не могут быть случайностью. «Рома» Жозе Моуринью уже на радарах, и это только начало.

Харри Суттар, Австралия

Харри Суттар. Фото Reuters

Позиция: центральный защитник

Возраст: 24 года

Клуб: «Сток Сити»

Статистика на ЧМ: 4 матча

Кто им интересуется: клубы АПЛ

Австралийский защитник-гигант образцово сыграл против Туниса и Дании на групповом турнире. Две сухие победы в этих матчах позволили сборной с Зеленого континента сенсационно выйти из группы, где она более чем достойно билась с Аргентиной и проиграла будущему чемпиону лишь из-за ошибки вратаря Райана. Поразительно и то, что Суттар после вылета из Катара уже успел провести целых два полных матча за «Сток Сити». Футболисты с таким желанием и самоотверженностью точно нужны в премьер-лиге.