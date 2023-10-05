Месси вызван в сборную Аргентины, несмотря на травму

Стал известен состав сборной Аргентины в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира-2026.

Как сообщается в официальном аккаунте национальной команды в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), на матчи вызван форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Аргентина сыграет с Парагваем 13 октября и с Перу 18-го числа.

Месси пропустил последние 5 матчей «Интер Майами» и не играл с 21 сентября. 26 сентября главный тренер клуба Херардо Мартино заявил, что у форварда последствия старой травмы. Месси получил повреждение в матче с «Торонто» 21 сентября.

36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.