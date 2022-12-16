Аргентина станет чемпионом, Марокко возьмет бронзу. Прогнозы Рабинера, Короткина и Волотко на матчи ЧМ

Журналисты «СЭ» верят в команду Лео Месси.

Заканчивается второй этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. Участники угадывают счета и исходы матчей, в розыгрыше — 500 тысяч рублей.

Напомним условия: за правильный счет в 1/8 финала пользователи получали 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1, в 1/4 финала число очков умножалось на 2 (10-6-2), в 1/2 финала — на 3 (15-9-3), в финале и матче за бронзу оно будет умножено на 4 (20-12-4).

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Вместе с вами в угадайке принимают участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем медальные матчи турнира.

Хорватия — Марокко

Рабинер: Тот случай, когда обе команды мотивированы на матч за третье место, что бывает далеко не всегда. Ни те, ни другие не могут быть смертельно разочарованы исходами полуфиналов, так как были в нем «андердогами».

Пусть у хорватов четыре года назад было серебро, но они все равно не «объевшиеся» медалями чемпионатов мира, к тому же такого успеха в Катаре они явно не ожидали.

Однако Марокко мне все же видится фаворитом. Команда Реграги просто звенит, и пусть она проиграла французам, но достойнее не бывает. Она быстрее, мощнее, компактнее «Шашечных». И играть будет, по сути, дома. Последнее тоже на многое повлияет.

Прогноз: победа Марокко в основное время за 3.20, точный счет — 0:1 за 9.30

Короткин: В полуфиналах хорваты выглядели убедительно только где-то первые полчаса, а вот марокканцы — весь матч. Поражение африканцев не должно вводить в заблуждение, они в очередной раз доказали, что являются крайне организованной, обученной командой, умеющей не только грамотно обороняться, но и остро атаковать. По крайней мере, проблем у Франции возникло немало.

Балканцы же против Аргентины в какой-то момент поплыли и развалились. Мало того, что у Златко Далича менее гибкий в тактическом смысле коллектив, так еще и психологический фон тяжелый. Одно дело уступить, но биться до финального свистка, и совсем другое — расклеиться задолго до него.

Прогноз: победа Марокко в основное время за 3.20, точный счет — 0:1 за 9.30

Волотко: В группе хорваты и марокканцы сыграли 0:0 — и я не думаю, что к концу плей-офф расклады изменились. Обе команды стали сильнее, причем больше прибавила именно сборная Марокко. В полуфинале Хорватия провела качественные полчаса, но расклеилась после первого гола — и ждала финального свистка. Марокканцы пропустили еще быстрее, но создали Франции кучу проблем: отобрали мяч, заставили играть на отбой и по-хорошему на свой гол наиграли.

После такой игры именно они для меня — фавориты пары с командой Далича. Но перевес не настолько большой, чтобы снять вопросы в основное время. Будет красиво, если на финише ЧМ-2022 мы увидим серию пенальти и противостояние двух лучших вратарей.

Прогноз: ничья в основное время за 3.50, точный счет — 1:1 за 6.40

Аргентина — Франция

Рабинер: Аргентинцы на турнире идут строго вверх, их игра разгорается, а уверенности прибавляется. О французах такого не сказал бы. В группе они играли ярче, чем в плей-офф. В значительных отрезках матчей с Англией и Марокко отдавали инициативу, причем это было явно не их собственное желание — «Трехцветных» попросту переигрывали. Но на мастерстве они соперников все-таки проходили.

У Аргентины — на один день отдыха больше, и такой нюанс может на многое повлиять. Из молодых — в частности, Фернандеса и Альвареса — брызжет энергия. И, главное, есть находящийся в фантастическом состоянии Месси. Это все и решит. У Лео будет Кубок мира. Твердо верю в это.

Прогноз: победа Аргентины в основное время за 2.90, точный счет — 2:1 за 10.5.

Короткин: Тут скорее прогноз-пожелание. По игре «Трехцветные» объективно сильнейшая сборная на ЧМ-2022. Сбалансированная команда-звезда, составленная из футболистов-звезд.

Где, например, после 1-го тура группового этапа главный тренер Дидье Дешам с легкостью сажает в запас одного из героев чемпионата мира в России Павара, не послушавшего указания со скамейки во встрече с Австралией, — и никто этого даже не замечает. Где травмы незаменимых, казалось бы, исполнителей Канте и Погба становятся не катастрофой, а просто шансом для других мастеров.

Но в спорте ведь всегда есть место чуду. Надеюсь, оно случится в финале — гений Месси снизойдет и на всех его партнеров, что поможет Аргентине победить безусловного фаворита матча.

Прогноз: победа Аргентины в основное время за 2.90, точный счет — 2:1 за 10.5

Волотко: До полуфинала я был уверен: эту Францию невозможно переиграть. Но глядя на то, как сборная Марокко загнала их на свою половину, появились сомнения. По качеству и составу команда Дешама остается сильнейшей в Катаре — но хватит ли этого с Аргентиной, которая выйдет на матч жизни?

В плане мотивации перевес «Альбиселесте» будет колоссальным — они реально выйдут умирать и сделают все для победы. И, на мой взгляд, эта злость станет решающим фактором. Франция действует на классе, которого пока хватало — они защищают титул, а не отбирают. Банда Скалони выйдет драться — за себя, за страну и, конечно, за Месси.

Стадион будет заполнен аргентинцами — это тоже поможет.

Для меня уже нет сомнений, что Аргентина заберет Кубок мира. Весь вопрос в том, произойдет ли это в основное время. Рискну предположить, что да.

Прогноз: победа Аргентины в основное время за 2.90, точный счет — 2:1 за 10.5