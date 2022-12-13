Сенсации закончатся — Аргентина и Франция победят. Прогнозы Рабинера, Короткина и Волотко на полуфиналы ЧМ

Ждем битву Месси — Мбаппе в финале турнира.

Продолжается второй этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. Участники угадывают счета и исходы матчей, в розыгрыше — 500 тысяч рублей.

Напомним условия: за правильный счет в 1/8 финала пользователи получали 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1, в 1/4 финала число очков умножалось на 2 (10-6-2). В 1/2 финала оно будет умножено на 3 (15-9-3), в финале и матче за бронзу — на 4 (20-12-4). Поэтому если вы еще не начинали играть, сейчас самое время это сделать: четыре угаданных счета — и есть реальные шансы попасть в топ лучших прогнозистов.

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Вместе с вами в угадайке принимают участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем полуфинальные пары.

Аргентина — Хорватия

Рабинер: Встретятся две сильно уставшие команды, измотанные 120-минутными четвертьфиналами, которые еще и закончились сериями пенальти. А у хорватов тот же сценарий был и в 1/8 финала. Четыре года назад с таким же графиком команда Далича справилась и обыграла в овертайме полуфинала Англию. Но сейчас думаю, что сил ей, чьи ключевые игроки стали на четыре года старше, не хватит. Аргентина же поймала свою игру, в отличной форме и по-спортивному заведен Лео Месси. Поэтому фаворитом вижу «Альбиселесте».

Прогноз: победа Аргентины в основное время за 1.81, точный счет — 2:0 за 6.90

Короткин: Крайне тяжелый матч, как мне кажется, для обеих сборных. Гений Лионеля Месси сомнению не подлежит, но хорваты уже не раз доказывали, что способны нивелировать преимущество оппонента за счет вязкой, очень неприятной для соперника командной игры.

В такой рубке велика вероятность того, что дело вновь дойдет до серии пенальти. Очень надеюсь, что в ней удача улыбнется Мартинесу, а не блестящему Ливаковичу. При всем уважении к Луке Модричу и Ко, в финале хочется видеть Лео с его бандой.

Прогноз: ничья в основное время за 3.40, точный счет — 1:1 за 6.50

Волотко: Сборная Аргентины в Катаре уже прошла все испытания. Собралась после провала с Саудовской Аравией, вскрыла Мексику с Польшей под сумасшедшим давлением и не рухнула в пропасть с Нидерландами, хотя пережила эмоциональный шторм. Позволить сопернику вернуться с 0:2, но все же вытащить серию пенальти — показатель, что команда в порядке.

Но меня больше впечатлило то, что это уже не та плюшевая Аргентина на старте турнира, которая не может ничего сделать, когда все идет не по плану. С Нидерландами мы увидели реально крепкую банду и злого Месси, который суперзаряжен на поле и не успокаивается даже после финального свистка. Только такие команды доходят до финала.

Да, в Хорватии тоже бойцы. Но если Бразилия рассчитывала пройти ее на классе и хладнокровии, то аргентинцы будут уничтожать — не только игрой, но и за счет эмоций.

Прогноз: победа Аргентины в основное время за 1.81, точный счет — 2:1 за 8.80

Франция — Марокко

Рабинер: И здесь, на мой взгляд, чудеса закончатся. Франция — это не беззубая Испания и не сменившая кадровые приоритеты по ходу турнира Португалия. «Трехцветные» сбалансированны и уверены в себе. А такой звезды, как Мбаппе в сегодняшнем состоянии, способной в одиночку решить исход матча, не было ни у одного из двух предыдущих соперников сборной Марокко. А вышколенности в обороне, отличной организации игры и куража вратаря Буну ей на сей раз не хватит.

Прогноз: победа Франции в основное время за 1.53, точный счет — 2:0 за 5.80

Короткин: Чудеса рано или поздно заканчиваются. Марокканцы и так уже прыгнули выше головы — причем намного. Но сейчас их ждет, пожалуй, самый сильный соперник на планете. Не верящий в сказки.

К тому же Кильян Мбаппе не слишком ярко провел четвертьфинал против Англии — как-то не верится, что суперфорвард «ПСЖ» уйдет в тень второй раз подряд. Думаю, нападающий забьет — и, возможно, не один раз.

Прогноз: победа Франции в основное время за 1.53, точный счет — 2:0 за 5.80

Волотко: Прогнозировать вылет Марокко в каждой стадии уже надоело, а после их победы над Португалией я вообще ничему не удивлюсь. Но все же когда-то сказка должна закончиться. Если их не остановит и Франция, то не остановит никто.

Но есть нюанс. Если Испания вообще не создала моментов, то Португалия почти забила — думаю, в полуфинале Марокко наконец-то пропустит. Потому что сдержать Мбаппе, Жиру и Гризманна нереально. Так что раскрыться придется — а с командой Дешама это самоубийство.

Единственный шанс — затащить Францию в овертайм, но не думаю, что этот план снова сработает. «Трехцветные» должны снимать вопросы в основное время — марокканцы уже перевыполнили задачу.

Прогноз: победа Франции в основное время за 1.53, точный счет — 2:0 за 5.80