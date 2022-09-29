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Чемпионат мира

29 сентября, 08:12

Тони Кроос считает Бразилию фаворитом чемпионата мира в Катаре

Алина Савинова

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что сборная Бразилии будет одной из самых сильных команд на чемпионате мира по футболу-2022.

«Я считаю, что они очень хороши. Бразилия выигрывает все на данный момент, если вы посмотрите на последние результаты. Она мой главный фаворит», — приводит SportBild слова 32-летнего футболиста.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Бразилии будет выступать в группе G. Ее соперниками станут Камерун, Сербия и Швейцария. Первый матч на чемпионате мира бразильцы проведут с сербскими футболистами на стадионе «Лусаил» 24 ноября.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/wm-2022/wm/toni-kroos-das-ist-mein-wm-favorit-81458294.sportMobile.html
Тони Кроос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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