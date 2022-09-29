Тони Кроос считает Бразилию фаворитом чемпионата мира в Катаре

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что сборная Бразилии будет одной из самых сильных команд на чемпионате мира по футболу-2022.

«Я считаю, что они очень хороши. Бразилия выигрывает все на данный момент, если вы посмотрите на последние результаты. Она мой главный фаворит», — приводит SportBild слова 32-летнего футболиста.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Бразилии будет выступать в группе G. Ее соперниками станут Камерун, Сербия и Швейцария. Первый матч на чемпионате мира бразильцы проведут с сербскими футболистами на стадионе «Лусаил» 24 ноября.