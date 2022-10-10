Пауло Дибала рискует пропустить чемпионат мира 2022 года из-за травмы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала из-за травмы может пропустить чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Футболист получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).

28-летний аргентинец на 48-й минуте реализовал пенальти, но получил травму при пробитии 11-метрового удара, после чего через две минуты был заменен на Неманью Матича.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил, что травма Дибалы может быть очень серьезной.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декарбя.